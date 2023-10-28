Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow Ученые показали, что будет после столкновения галактик Млечный Путь и Андромеды arrow

Ученые показали, что будет после столкновения галактик Млечный Путь и Андромеды

28 октября 2023 02:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ученые показали, что будет после столкновения галактик Млечный Путь и Андромеды
Галактика NGC 7727. Фото: Комета
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ученые из обсерватории Джемини на Гавайях сделали уникальную фотографию далекой галактики, которая появилась в результате слияния двух спиральных галактик. Это произошло миллиард лет назад. Они считают, что такой вид будет иметь и новый галактический объект, который появится вследствие слияния Млечного Пути и галактики Андромеды.

Об этом пишет издание Universe Today.

Читайте также:

Столкновение Млечного Пути и Андромеды

Ученые считают, что галактики Млечный Путь и Андромеда приближаются друг к другу. И за несколько миллиардов лет они могут столкнуться в новой огромной галактике.

Ученые убеждены, что внешние они будут похожи на изображение пекулярной галактики NGC 7727, которая расположена на расстоянии 90 млн световых лет от Земли. Астрономы также считают, что после столкновения появятся такие же необычные спиральные рукава.

При этом вероятнее всего Солнце переместится в новый регион, хотя сама Солнечная система от этого не пострадает.

Напомним, исследователи рассказали, какое невероятное космическое явление способно разрушить все живое на Земле. По словам ученых, человечество на нашей планете может исчезнуть после того, как во Вселенной столкнутся две нейтронные звезды, что повлечет за собой сильный взрыв.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме