Ученые показали, что будет после столкновения галактик Млечный Путь и Андромеды

Галактика NGC 7727. Фото: Комета

Ученые из обсерватории Джемини на Гавайях сделали уникальную фотографию далекой галактики, которая появилась в результате слияния двух спиральных галактик. Это произошло миллиард лет назад. Они считают, что такой вид будет иметь и новый галактический объект, который появится вследствие слияния Млечного Пути и галактики Андромеды.

Об этом пишет издание Universe Today.

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Столкновение Млечного Пути и Андромеды

Ученые считают, что галактики Млечный Путь и Андромеда приближаются друг к другу. И за несколько миллиардов лет они могут столкнуться в новой огромной галактике.

Ученые убеждены, что внешние они будут похожи на изображение пекулярной галактики NGC 7727, которая расположена на расстоянии 90 млн световых лет от Земли. Астрономы также считают, что после столкновения появятся такие же необычные спиральные рукава.

При этом вероятнее всего Солнце переместится в новый регион, хотя сама Солнечная система от этого не пострадает.

Напомним, исследователи рассказали, какое невероятное космическое явление способно разрушить все живое на Земле. По словам ученых, человечество на нашей планете может исчезнуть после того, как во Вселенной столкнутся две нейтронные звезды, что повлечет за собой сильный взрыв.