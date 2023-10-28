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Вчені показали, що буде після зіткнення галактик Чумацький Шлях і Андромеди

28 жовтня 2023 02:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вчені показали, що буде після зіткнення галактик Чумацький Шлях і Андромеди
Галактика NGC 7727. Фото: Комета
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Науковці з обсерваторії Джеміні південь на Гаваях зробили унікальну світлину далекої галактики, яка з'явилася внаслідок злиття двох спіральних галактик. Це стталося мільярд років тому. Вони вважають, що такий вигляд матиме і новий галактичний об'єкт, який з'явиться за кілька мільярдів років внаслідок злиття Чумацького Шляху та галактики Андромеди.

Про це пише видання Universe Today.

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Зіткнення Чумацького Шляху та Андромеди

Вчені вважають, що галактики Чумацький Шлях та Андромеда наближаються одна до одної. І за кілька мільярдів років вони модуть зіткнутися в може  утовритися нова величезна галактика.

Науковці переконані, що зовнішні вона буде схожа на зображення пекулярної галактики NGC 7727, яка розташована на відстані 90 млн світлових років від Землі. Астрономи також вважають, що після зіткнення з'являться такі самі незвичайні спіральні рукави.

При цьому найімовірніше Сонце переміститься в новий регіон, хоча сама Сонячна система від цього не постраждає.

Нагадаємо, дослідники розповіли, яке неймовірне космічне явище здатне зруйнувати все живе, що є на Землі. За словами вчених, людство на нашій планеті може зникнути після того, як у Всесвіті зіштовхнуться дві нейтронні зірки, що спричинить сильний вибух.

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