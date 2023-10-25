Яке космічне явище може знищити Землю — вчені показали кадри

Ілюстрація знищення нашої планети. Фото: Freepik

Дослідники розповіли, яке неймовірне космічне явище здатне зруйнувати все живе, що є на Землі. За словами вчених, людство на нашій планеті може зникнути після того, як у Всесвіті зіштовхнуться дві нейтронні зірки, що спричинить сильний вибух.

Про це повідомляє Science Alert.

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Нейтронні зірки і вибухи

Нейтронні зірки — це частки вже померлих масивних зірок, які є сферами з нейтронів діаметром від десяти до 40 кілометрів. У тому випадку, якщо дві зірки розташовані в подвійній космічній системі, є шанс, що вони зіштовхнуться одна з одною і станеться потужний вибух кілонової.

Сьогодні вчені знають лише про декілька вибухів кілонових, та жоден з них не відбувся у нашій галактиці. Тому дослідники вирішили з’ясувати, що станеться, якщо кілонова вибухне саме біля нашої планети.

Зіткнення двох нейтронних зірок. Фото: скриншот з YouTube

Що станеться, якщо відбудеться вибух біля Землі

Коли одна нейтронна зірка стикається з іншою, їхня речовина витікає у космічний простір і огортає місце вибуху. До того ж виділяється сильний потік гамма-випромінювання та радіації. А якщо вибух станеться у 300 світлових років від Землі, це випромінювання відчується, але буде безпечним.

Але якщо вибух відбудеться у 13 світлових років від нашої планети, це випромінювання зруйнує весь озон, який міститься у земній стратосфері. Втім, цей шар зможе відновитися приблизно за чотири роки. Ще небезпечнішим вважається рентгенівське випромінювання, яке знищить озоновий шар Землі, втім відновитися він зможе за декілька років.

Найбільша загроза для планети

Найнебезпечнішими для Землі є космічні промені, які виходять з частинок кілонової. Саме це випромінювання здатне зруйнувати весь озоновий шар на планеті та атмосферу Землі. Через це планета отримає високий рівень радіації, який зберігатиметься тисячі років.

Саме через це всі живі істоти, які є на нашій планеті, загинуть. Але за умови, якщо Земля перебуватиме на шляху проходження космічного випромінювання. Водночас, воно має з’явитися на відстані не далі, ніж за 35 світлових років.

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