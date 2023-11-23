На Солнце появились огромные пятна, которые угрожают Земле катастрофой — что будет

Солнце и планеты Земля в космическом пространстве. Фото: Pinterest

В последнее время с нашей стороны на Солнце появился гигантский регион из солнечных пятен, в который входят шесть отдельных групп. Ученые предупреждают, что, если произойдут мощные выбросы энергии и плазмы в ближайшие две недели, на Земле могут быть очень мощные геомагнитные бури.

Об этом сообщает Live Science.

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Огромный регион пятен на Солнце

Ученые говорят, что в последнее время на Солнце появился крупнейший регион с пятнами, состоящий из шести групп, где выбрасывается энергия и плазмы. По мнению исследователей, в ближайшие две недели могут возникнуть мощные солнечные вспышки — класса Х.

Если в этот период наша планета будет проходить потоки солнечных частиц, в ближайшее время на Земле может быть одна из мощнейших геомагнитных бурь.

Выделенный огромный регион пятен на Солнце. Фото: NASA

Первые две группы под названием AR3490 и AR3491 ученые заметили несколько дней назад, причем, они настолько велики, что их взрывы способны создавать вибрацию на всей поверхности Солнца. После этого исследователи увидели еще четыре группы под названием AR3492, AR3495, AR3496 и AR3497.

О чем говорит регион пятен на Солнце

Ученые говорят, что возникновение такого региона указывает на то, что Солнце очень быстро приближается к максимальному уровню своей мощности. По мнению ученых, этот пик наступит в следующем году.

Самые сильные вспышки на Солнце

По словам ученых, в ширину этот регион с пятнами составляет 200 тысяч километров, из-за чего он в 15 раз больше нашей планеты. Ученые говорят, что в период этих вспышек могут происходить выбросы массы или гигантские потоки заряженных частиц, которые могут вызвать сильные геомагнитные бури.

Огромный регион пятен на Солнце. Фото: NASA

Они, в свою очередь, могут отключить связь на Земле и нарушить функцию энергетических систем на нашей планете.

"Вероятно, самая большая область солнечных пятен, которую я видел сейчас за текущий солнечный цикл. Следующие 14 дней могут быть очень интересными", — говорит метеоролог Крис Виклунд.

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