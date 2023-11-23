На Сонці з'явилися величезні плями, які загрожують Землі катастрофою — що буде

Сонце і планета Земля у космічному просторі. Фото: Pinterest

Останнім часом з нашого боку на Сонці з’явився гігантський регіон із сонячних плям, до якого входить шість окремих груп. Вчені попереджають, що якщо відбудуться потужні викиди енергії та плазми у найближчі два тижні, на Землі можуть бути дуже потужні геомагнітні бурі.

Про це повідомляє Live Science.

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Величезний регіон плям на Сонці

Вчені кажуть, що останнім часом на Сонці з’явився найбільший регіон плям, який складається з шести груп, де викидається енергія і плазми. За думкою дослідників, у найближчі два тижні можуть виникнути дуже потужні сонячні спалахи — класу Х.

Якщо у цей період наша планета проходитиме потоки сонячних частинок, найближчим часом на Землі може бути одна з найпотужніших геомагнітних бур.

Виділений величезний регіон плям на Сонці. Фото: NASA

Перші дві групи під назвою AR3490 й AR3491 вчені помітили декілька днів тому, причому, вони настільки великі, що їхні вибухи здатні створювати вібрацію на всій поверхні Сонця. Після цього дослідники побачили ще чотири групи під назвою AR3492, AR3495, AR3496 і AR3497.

Про що свідчить регіон плям на Сонці

Вчені кажуть, що виникнення такого регіону вказує на те, що Сонце дуже швидко наближається до максимального рівню своєї потужності. За думкою науковців, цей пік настане у наступному році.

Найсильніші спалахи на Сонці

За словами вчених, завширшки цей регіон з плямами становить 200 тисяч кілометрів, через що він у 15 разів більший за нашу планету. Науковці кажуть, що у період цих спалахів можуть відбуватися викиди маси або гігантські потоки заряджених частинок, які можуть викликати сильні геомагнітні бурі.

Величезний регіон плям на поверхні Сонця. Фото: NASA

Вони, в свою чергу, можуть вимкнути зв’язок на Землі та порушити функцію енергетичних систем на нашій планеті.

"Ймовірно, найбільша область сонячних плям, яку я бачив на даний момент за поточний сонячний цикл. Наступні 14 днів можуть бути дуже цікавими", — каже метеоролог Кріс Віклунд.

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