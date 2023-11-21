Вчені виявили таємничу планету, якої не повинно існувати, і ось чому

Злиття двох зірок, які мали знищити планету поряд. Зображення: W. M. Keck Observatory/Adam Makarenko

У нашому Всесвіті існує, як мінімум, одна неможлива екзопланета, якій вдалося пережити "судний день", а саме перетворення своєї зірки на червоного гіганта. Небесне тіло, схоже на Юпітер, мало бути повністю поглинене. Однак цього не сталося.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, команда вчених з Інституту астрономії Гавайського університету спробувала пояснити, яким "дивом" планета все ще жива.

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На відстані 530 світлових років від планети Земля знаходиться юпітероподібний газовий гігант під назвою 8 Umi b, що отримав неофіційне прізвисько Халла (назва священної гори в Південній Кореї). Він був відкритий 2015 року корейськими астрономами.

Планета обертається навколо своєї зірки — 8 Umi або Пекду (теж названо на честь корейської гори).

Як показали спостереження за зіркою Пекду, вона наразі перебуває у стадії горіння гелію. Це означає, що у недавньому минулому вона пройшла через стадію максимального розширення.

Таким чином, Пекду, перетворившись на якийсь час на червоного гіганта, повинна була цілком поглинути орбіту Халли, знищивши її. Але планеті якимось чином вдалося пережити цей найстрашніший смертний вирок у Всесвіті.

Планета Халла поряд з червоним гігантом. Зображення: W. M. Keck Observatory/Adam Makarenko

Як Халлі вдалося пережити катастрофу і продовжити обертатися навколо своєї зірки

У вчених з'явилося кілька теорій, як Халлі вдалося вціліти. Згідно з першою, в міру розширення червоний гігант Пекду втрачав масу і гравітацію, що давало змогу планеті рухатися далі по орбіті й уникати поглинання. Проте, ця теорія недосконала й малоймовірна через стабільну кругову орбіту Халли.

Таким чином було зроблене інше припущення, згідно з яким Пекду був подвійною зоряною системою, і злиття двох зірок, білого карлика і червоного гіганта, завадило другому розширитися досить сильно, щоб поглинути планету.

Нарешті, третє припущення полягає в тому, що Халла — порівняно недавнє надбання в системі Пекду. 8 Umi b може бути планетою другого покоління, що утворилася під час зіткнення газових хмар унаслідок зіткнення двох зірок.

Яке значення має нове відкриття вчених

Як зазначають дослідники, приклад Халли доводить, що навіть навколо зірки, що вмирає, можливе виживання планети.

А це означає, що й у Землі в майбутньому можуть бути шанси вижити. За підрахунками вчених, наше Сонце повинно почати перетворюватися на червоного гіганта через 5 млрд років. Коли Сонце досягне межі свого існування, воно збільшиться в 100 разів порівняно з нинішнім розміром, ненадовго ставши червоним гігантом і поглинувши всі планети земної групи, включно з нашим рідним світом.

Тепер астрономам доведеться уважніше ставитися до таких "приречених" систем, адже ще безліч світів, подібних до Халли, можуть ховатися поряд з червоним гігантом.

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