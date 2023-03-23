Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

Его путешествие мимо Солнца и Земли длилось около 80 дней.

Ученым, вероятно, удалось разгадать тайну межзвездного объекта Оумуамуа, который в 2017 году озадачил ученых и даже заставил некоторых говорить о том, что это инопланетный корабль пришельцев. Его скорость не соответствовала скорости ни одного из других наблюдаемых ранее объектов и еще возрастала.

Соответствующую теорию была опубликована в научном журнале Nature.

Что известно об Оумуамуа

Первый в истории наблюдений межзвездный объект неожиданно появился в Солнечной системе 2017 года и сразу поставил ученых в затруднительное положение.

Это был 200-метровый сигарообразный камень, который сперва восприняли за астероид, а затем переосмыслили как комету. Во время своего путешествия по нашей Солнечной системе он приблизился к Земле на расстояние 24 миллиона километров, а затем вылетел за пределы системы.

Все его путешествие мимо Солнца и Земли длилось около 80 дней.

В течение наблюдений за Оумуамуа астрономы установили, что он двигался по так называемой "гиперболической" орбите, похожей на бумеранг. Именно благодаря этому ученым удалось точно установить, что объект не выходец из нашей Солнечной системы, а лишь пролетал по соседству и больше никогда не будет замечен.

Но что еще больше удивило ученых – это скорость Оумуамуа. В частности, ускорение, заметное во время пролета мимо Солнца. Ученым давно известно, что планеты и звезды могут придавать гравитационное ускорение кометам или астероидам, но скорость Оумуамуа, достигавшая 87 километров в секунду, не вписывалась в существующие теории, втрое превосходя скорость среднестатистической кометы в Солнечной системе.

Существовала также возможность, что объект ускоряется вследствие испарения поверхностного льда во время пролета мимо Солнца, но в таком случае он должен оставлять видимый хвост. Но ничего такого не было.

Именно ввиду этих нюансов и сигарообразной формы Оумуамуа, ученые не постеснялись вслух догадки, наблюдающие за инопланетным кораблем, оснащенным двигателем.

Почему Оумуамуа ускорялся

Теперь ученые предложили все объясняющую идею, но имеет лишь одну незначительную проблему.

"Я пытался объяснить газовыделение уже несколько лет. Сначала я думал, что, возможно, просто не было слишком много пыли в газовом потоке (чтобы образовался хвост). Позже мы подумали, что, возможно, он (Оумуамуа) состоит из какого-то более летучего материала, чем тот, что мы видим в обычных кометах, например водорода, азота или угарного газа. Но с каждым из этих объяснений были теоретические проблемы", — рассказал изданию Space ученый Селигман.

Он отметил, что водороду требовались чрезвычайно низкие температуры, чтобы замерзнуть к объекту размером с Оумуамуа, а ученые не ожидают таких температур внутри плотных молекулярных облаков, из которых эти объекты формируются. Азот недостаточно распространен в Млечном Пути.

Тогда исследователи предположили, что в химии Оумуамуа может не быть ничего удивительного.

"Комета, путешествующая по межзвездной среде, по сути, готовится под действием космического излучения, образуя в результате водород. Мы подумали: если это происходит, то нельзя ли его задержать в теле, чтобы, когда оно войдет в Солнечную систему и нагреется, оно выпустило этот водород?" — объяснил Селигман.

Проведенные расчеты показали, что теоретически сила такого выделения водорода может объяснить удивительное ускорение Оумуамуа.

"Идея Дженнифер прекрасна тем, что это именно то, что должно происходить с межзвездными объектами. У нас были все эти глупые идеи, как водородные айсберги и другие сумасшедшие вещи, а это лишь самое общее объяснение", — отметил Селигман.

Единственная проблема с этой теорией в том, что Оумуамуа навсегда исчез из Солнечной системы и окончательно доказать ее уже нет возможности. Ученые надеются, что со временем в Солнечную систему прилетит еще один межзвездный гость, который позволит ответить на интересующие ученых вопросы.

Напомним, что 28 марта 2023 года жители Земли смогут наблюдать редкое явление — выравнивание сразу пяти планет Солнечной системы. Во время этого парада планет в одну линию выстроятся Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс.