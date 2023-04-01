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Ученые создали новую карту Венеры: на планете около 85 тысяч вулканов

1 апреля 2023 08:55
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
99 процентов вулканов имеют диаметр менее 5 километров.
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Планетологи Пол Бирн и Ребекка Хан из Вашингтонского университета создали полнейшую карту Венеры. На планете обнаружилось около 85 000 вулканов.

Об этом пишет JGR Planets.

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Созданная карта основана на данных, собранных миссией NASA Magellan, которая вращалась вокруг Венеры с 1990 по 1994 год и с помощью радаров изучала поверхность второй от Солнца планеты. Исследователи сообщили, что 99 процентов вулканов, которые они нанесли на карту, имеют диаметр менее 5 километров и раньше их обходили вниманием исследователи.

В то же время, команда исследователей подозревает, что на Венере существует гораздо больше вулканических структур, но радары космического аппарата в 1990-х годах не позволили зафиксировать более мелкие объекты. NASA недавно отложило по крайней мере на 2031 г. дальнейшую миссию на Венере, которая позволит получить более подробную карту поверхности.

© JGR Planets

Ученые утверждают, что новая общедоступная карта предоставит ученым доступ к огромной базе данных для понимания вулканизма Венеры и поможет определить, где может быть следующий активный поток лавы.

Исследование предлагает самую полную на сегодня информацию о вулканических характеристиках Венеры и, возможно, о вулканизме любой другой планеты.

Несмотря на наши широкие знания о вулканах на Земле (количество потенциально активных составляет примерно 1350), многие еще предстоит открыть, ведь они расположены под океанами. На Венере же все вулканические структуры доступны для усмотрения на открытой поверхности.

Напомним, что ранее группа ученых из Испании представила первое тщательное исследование эволюции облаков Венеры, в частности, гигантской атмосферной волны с появлением "цунами", которое распространяется в глубоких облаках планеты. Считается, что эта волна может играть немаловажную роль в ускорении быстрого движения атмосферы Венеры.

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