Вчені створили нову карту Венери: на планеті близько 85 тисяч вулканів

99 відсотків вулканів мають діаметр менше ніж 5 кілометрів

Планетологи Пол Бірн і Ребекка Хан з Вашингтонського університету створили найповнішу карту Венери. На планеті виявилося близько 85 000 вулканів.

Про це пише JGR Planets.

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Створена карта заснована на даних, зібраних місією NASA Magellan, яка оберталася навколо Венери з 1990 по 1994 рік і за допомогою радарів вивчала поверхню другої від Сонця планети. Дослідники повідомили, що 99 відсотків вулканів, які вони нанесли на карту, мають діаметр менше ніж 5 кілометрів і раніше їх оминали увагою дослідники.

Водночас команда дослідників підозрює, що на Венері існує набагато більше вулканічних структур, але радари космічного апарата в 1990-х роках не дозволили зафіксувати дрібніші об’єкти. NASA нещодавно відклало принаймні на 2031 рік подальшу місію на Венері, яка дозволить отримати більш детальну карту поверхні.

Науковці стверджують, що нова загальнодоступна карта надасть вченим доступ до величезної бази даних для розуміння вулканізму Венери та допоможе визначити, де може бути наступний активний потік лави.

Дослідження пропонує найповнішу на сьогодні інформацію про вулканічні характеристики Венери та, можливо, про вулканізм будь-якої іншої планети.

Попри наші широкі знання про вулкани на Землі (кількість потенційно активних становить приблизно 1350), багато з них ще належить відкрити, адже вони розташовані під океанами. На Венері ж вони всі вулканічні структури доступні для огляду на відкритій поверхні.

Нагадаємо, що раніше група вчених з Іспанії представила перше ретельне дослідження еволюції хмар Венери, зокрема гігантської атмосферної хвилі з появою "цунамі", яка поширюється в найглибших хмарах планети. Вважається, що ця хвиля може відігравати важливу роль у прискоренні швидкого руху атмосфери Венери.