Ученые обнаружили самый длинный хвост за группой галактик
Ученые заметили, что группа галактик, в которой их около 50, погружается в другую группу и оставляет огромный хвост из перегретого газа. По словам исследователей, это самый длинный известный хвост за группой галактик, и к тому же он может быть полезен.
Об этом сообщает NASA.
О чем свидетельствует хвост за галактиками
Отмечается, что группа галактик NGC 4839 погружается в скопление галактик Кома, оставляя после себя огромный хвост из перегретого газа.
NGC 4839 расположена на краю скопления галактик Кома и, двигаясь к центру скопления, выбрасывает хвост из горячего газа. Кроме того, ученые заметили, что хвост имеет длину 1,5 миллионов световых лет, что в разы превышает расстояние между Солнцем и ближайшей звездой.
Для подробного исследования астрономы использовали данные рентгеновской обсерватории Chandra для исследования газа хвоста и обнаружили, что он движется хаотично с большой скоростью, что создает высокое давление и температуру.
Это позволит ученым исследовать физику газа и понимание роста скоплений галактик.
Напомним, что агентство NASA обнародовало впечатляющие фото спиральной галактики с перемычками, расположенной в созвездии Девы. Она расположена в 17 миллионах световых лет от Земли.