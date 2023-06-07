Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow Ученые обнаружили самый длинный хвост за группой галактик arrow

Ученые обнаружили самый длинный хвост за группой галактик

7 июня 2023 02:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые обнаружили самый длинный хвост за группой галактик
Объединение галактик с приливными хвостами. Иллюстративное фото: Hubble Legacy Archive, ESA, NASA; Martin Pugh
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые заметили, что группа галактик, в которой их около 50, погружается в другую группу и оставляет огромный хвост из перегретого газа. По словам исследователей, это самый длинный известный хвост за группой галактик, и к тому же он может быть полезен.

Об этом сообщает NASA.

Читайте также:

О чем свидетельствует хвост за галактиками

Отмечается, что группа галактик NGC 4839 погружается в скопление галактик Кома, оставляя после себя огромный хвост из перегретого газа. 

NGC 4839 расположена на краю скопления галактик Кома и, двигаясь к центру скопления, выбрасывает хвост из горячего газа. Кроме того, ученые заметили, что хвост имеет длину 1,5 миллионов световых лет, что в разы превышает расстояние между Солнцем и ближайшей звездой.

Для подробного исследования астрономы использовали данные рентгеновской обсерватории Chandra для исследования газа хвоста и обнаружили, что он движется хаотично с большой скоростью, что создает высокое давление и температуру.

Это позволит ученым исследовать физику газа и понимание роста скоплений галактик.

Хвост группы галактик NGC 4839. Фото: NASA

Напомним, что агентство NASA обнародовало впечатляющие фото спиральной галактики с перемычками, расположенной в созвездии Девы. Она расположена в 17 миллионах световых лет от Земли.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас