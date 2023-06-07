Ученые обнаружили самый длинный хвост за группой галактик

Объединение галактик с приливными хвостами. Иллюстративное фото: Hubble Legacy Archive, ESA, NASA; Martin Pugh

Ученые заметили, что группа галактик, в которой их около 50, погружается в другую группу и оставляет огромный хвост из перегретого газа. По словам исследователей, это самый длинный известный хвост за группой галактик, и к тому же он может быть полезен.

Об этом сообщает NASA.

Читайте также:

О чем свидетельствует хвост за галактиками

Отмечается, что группа галактик NGC 4839 погружается в скопление галактик Кома, оставляя после себя огромный хвост из перегретого газа.

NGC 4839 расположена на краю скопления галактик Кома и, двигаясь к центру скопления, выбрасывает хвост из горячего газа. Кроме того, ученые заметили, что хвост имеет длину 1,5 миллионов световых лет, что в разы превышает расстояние между Солнцем и ближайшей звездой.

Для подробного исследования астрономы использовали данные рентгеновской обсерватории Chandra для исследования газа хвоста и обнаружили, что он движется хаотично с большой скоростью, что создает высокое давление и температуру.

Это позволит ученым исследовать физику газа и понимание роста скоплений галактик.

Хвост группы галактик NGC 4839. Фото: NASA

Напомним, что агентство NASA обнародовало впечатляющие фото спиральной галактики с перемычками, расположенной в созвездии Девы. Она расположена в 17 миллионах световых лет от Земли.