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NASA показала рідкісні фото з космосу: перехоплює подих

27 травня 2023 00:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
NASA показала рідкісні фото з космосу: перехоплює подих
Спіральна галактика NGC 1672. Фото: рентген: Chandra: NASA/CXC/SAO, XMM: ESA/XMM-Newton; ІЧ: JWST: NASA/ESA/CSA/STScI, Spitzer: NASA/JPL/CalTech; оптичний: Hubble: NASA/ ESA/STScI, ESO; обробка зображень: Л. Фраттаре, Дж. Мейджор, Н. Волк і К. Арканд
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

NASA опублікувало зображення космосу, зроблені за допомогою своїх найдосконаліших телескопів Джеймса Вебба (JWST) та Хаббл. Також на кадрах можна побачити яскраве фіолетове сяйво, що свідчить про високе рентгенівське випромінювання.

Про це повідомляє Space.com.

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Так, NASA оприлюднила зображення двох галактик NGC 1672 і M74, зоряного скупчення NGC 346 та туманності M16. Вони відображені в яскравих кольорах, які свідчать про рентгенівське та інфрачервоне випромінювання, а також оптичне світло.

Спіральна галактика NGC 1672 розташована приблизно за 60 мільйонів світлових років від Землі. На оприлюднених кадрах видно кілька областей, особливо на зовнішніх рукавах галактики, які мають інтенсивне рентгенівське випромінювання, про що свідчать фіолетові точки. За даними NASA, там містяться нейтронні зірки та чорні діри.

Спіральна галактика NGC 1672. Фото: рентген: Chandra: NASA/CXC/SAO, XMM: ESA/XMM-Newton; ІЧ: JWST: NASA/ESA/CSA/STScI, Spitzer: NASA/JPL/CalTech; оптичний: Hubble: NASA/ ESA/STScI, ESO; обробка зображень: Л. Фраттаре, Дж. Мейджор, Н. Волк і К. Арканд

Ще одна спіральна галактика M74, що дуже схожа на наш Чумацький Шлях, розташована приблизно за 32 мільйони світлових років від нас. Вона також має назву Фантомна галактика за свою тьмяність та складну мереживну структуру. 

Спіральна галактика M74. Фото: рентген: Chandra: NASA/CXC/SAO, XMM: ESA/XMM-Newton; ІЧ: JWST: NASA/ESA/CSA/STScI, Spitzer: NASA/JPL/CalTech; оптичний: Hubble: NASA/ ESA/STScI, ESO; обробка зображень: Л. Фраттаре, Дж. Мейджор, Н. Волк і К. Арканд

Зоряне скупчення NGC 346 розташоване в галактиці Мала Магелланова Хмара на відстані 200 000 світлових років від Землі. Яскрава фіолетова пляма в лівій частині зображення свідчить про залишки нещодавнього вибуху наднової зірки. Крім того, на фото можна помітити й фіолетово-білі плями рентгенівського випромінювання від молодих масивних зір. 

Зоряне скупчення NGC 346. Фото: рентген: Chandra: NASA/CXC/SAO, XMM: ESA/XMM-Newton; ІЧ: JWST: NASA/ESA/CSA/STScI, Spitzer: NASA/JPL/CalTech; оптичний: Hubble: NASA/ ESA/STScI, ESO; обробка зображень: Л. Фраттаре, Дж. Мейджор, Н. Волк і К. Арканд

Туманність M16, яку також називають туманністю Орла, розташована на відстані приблизно 6500 світлових років від нас. На зображенні видно знамениті "Стовпи Творіння" туманності — хмари пилу та газу, що містять молоді зірки, найінтенсивніші з яких виділено яскраво-рожевим і фіолетовим кольором, що відповідно свідчать про потужне рентгенівське випромінювання.

Більшість молодих зірок насправді перебувають за межами стовпів, хоча через інтенсивність їхнього випромінювання здається, що вони є частиною туманності. Щоправда, кілька з них дійсно є серед хмар.

Туманність M16, яку також називають туманністю Орла. Фото: рентген: Chandra: NASA/CXC/SAO, XMM: ESA/XMM-Newton; ІЧ: JWST: NASA/ESA/CSA/STScI, Spitzer: NASA/JPL/CalTech; оптичний: Hubble: NASA/ ESA/STScI, ESO; обробка зображень: Л. Фраттаре, Дж. Мейджор, Н. Волк і К. Арканд

Нагадаємо, що нещодавно вчені виявили, що зоряна система Фомальгаут, розташована за 25 світлових років від нас, набагато складніша, ніж думали астрономи. Дослідники припускають існування ще не виявлених планет у цій зоряній системі.

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