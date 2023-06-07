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Вчені виявили найдовший хвіст за групою галактик

7 червня 2023 02:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вчені виявили найдовший хвіст за групою галактик
Об'єднання галактик з припливними хвостами. Ілюстративне фото: Hubble Legacy Archive, ESA, NASA; Martin Pugh
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені помітили, що група галактик, у якій їх близько 50, занурюється в іншу групу й залишає по собі величезний хвіст з перегрітого газу. За словами дослідників, це найдовший відомий хвіст за групою галактик, і до того ж він може бути корисний.

Про це повідомляє NASA.

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Зазначається, що група галактик NGC 4839 занурюється в скупчення галактик Кома, залишаючи по собі величезний хвіст з перегрітого газу.

NGC 4839 розташована на краю скупчення галактик Кома і, рухаючись до центру скупчення, викидає хвіст із гарячого газу. Крім того, вчені помітили, що хвіст має довжину 1,5 мільйона світлових років, що в рази перевищує відстань між Сонцем і найближчою зіркою. 

Для детального дослідження астрономи використовували дані рентгенівської обсерваторії Chandra для дослідження газу хвоста і виявили, що він рухається хаотично з великою швидкістю, що створює високий тиск і температуру.

Це дасть змогу вченим дослідити фізику газу та розуміння зростання скупчень галактик.

Хвіст групи галактик NGC 4839. Фото: NASA

Нагадаємо, що агенція NASA оприлюднила вражаючі фото спіральної галактики з перемичками, що розташована у сузір’ї Діви. Вона розташована на відстані 17 мільйонів світлових років від Землі. 

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