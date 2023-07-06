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Ученые будут изучать галактику Андромеды, чтобы понять Млечный Путь

6 июля 2023 03:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые будут изучать галактику Андромеды, чтобы понять Млечный Путь
Галактика Андромеды в космосе. Фото: Wikipedia
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые пришли к выводу, поскольку они не могут хорошо изучить нашу галактику, надо браться за похожую соседнюю. Именно поэтому ученые будут изучать галактику Андромеды для лучшего понимания Млечного Пути.

Об этом сообщает NNews.

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Ученые будут изучать галактику Андромеды

Отмечается, что галактика Андромеды является зеркальным отражением нашей. Кроме того, ученые предполагают, что Андромеда может иметь ядро в форме стержня, что является еще одним общим признаком Млечного Пути.

Кроме того, внешнее гало галактики Андромеды, содержащее "старые" звезды и имеющее низкую концентрацию металлов, обнаруживает сходство с Млечным Путем. Это свидетельствует о подобном эволюционном процессе, в котором обе галактики постепенно возрастали до своих текущих размеров, усваивая множество окружных карликовых галактик на протяжении миллиардов лет.

Галактика Искры — молодое отражение Млечного Пути

Ученые также обнаружили раннюю галактику Искры, очень напоминающую Млечный Путь в его начальном этапе. Эта галактика, в момент своего зарождения составляла лишь 3% массы современного Млечного Пути и активно поглощала окружающие галактики и звездные скопления. Прогнозируется, что через 9-10 миллиардов лет она достигнет масштабов современного Млечного Пути.

Таким образом, эти зеркальные отражения Млечного Пути предоставят ученым много ценной информации о его эволюции. Это позволит лучше понять происхождение шарообразных скоплений в нашей галактике и разгадать тайны, связанные с их возрастом и формированием в ней.

Напомним, что ученые сделали изображение Млечного Пути с помощью нейтрино. Это впервые, когда галактика была сфотографирована с помощью чего-либо иного, кроме света.

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