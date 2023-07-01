Астрономи вперше зробили знімок Чумацького Шляху за допомогою нейтрино
Науковці зробили зображення Чумацького Шляху за допомогою нейтрино. Це вперше, коли галактика була сфотографована за допомогою чогось іншого, крім світла.
Про це повідомляє ScienceNews.
Зображення Чумацького Шляху за допомогою нейтрино
Субатомні частинки надзвичайно низької маси не мають електричного заряду й легко проходять через газ, пил і навіть зірки на шляху від місць їхнього походження до детекторів на Землі. Нейтрино високої енергії мандрують по всьому космосу.
Дослідники об'єднали штучний інтелект і дані, зібрані протягом десятиліття за допомогою детектора IceCube в Антарктиді, та знайшли перші докази високоенергетичних нейтрино, які походять з Чумацького Шляху. Вони відобразили частинки на зображенні галактики.
"Сьогодні ми однозначно бачимо нейтрино як з галактичного, так і з позагалактичного простору. Нам ще багато чого треба вивчити, і це може бути надзвичайно цікаво — з'ясувати, як побачити всесвіт нейтринними очима", — каже фізик Кейт Шолберг.
Нейтринна астрономія потенційно може дозволити побачити віддалені об'єкти так, як жоден інший телескоп не зможе, адже нейтрино можуть перетинати величезні простори космосу, не поглинаючись і не відхиляючись.
Карта Чумацького Шляху
На першому зображенні Чумацький Шлях видно у видимому світлі, у гамма-променях (друге фото) та у високоенергетичних нейтрино (третє фото).
"Ця перша в історії карта на основі частинок базується на даних, зібраних за допомогою величезного детектора IceCube, зануреного глибоко в антарктичний лід. Пил затуляє частину карти у видимому світлі, а гамма-промені можуть надходити з різних джерел. Нейтрино мають потенціал для визначення місць, де високоенергетичні космічні промені, що надходять від залишків наднових, ядер зруйнованих зоряних гігантів та інших поки що неідентифікованих джерел, взаємодіють з пилом у галактиці, створюючи нейтрино", — йдеться у повідомленні.
Недоліком нейтрино є те, що їх надзвичайно важко виявити. Експеримент IceCube є величезним частково для того, щоб подолати цей виклик. Він складається з 5 160 датчиків у кубічному масиві розміром один кілометр на сторону, занурених глибоко в антарктичну кригу. Такий розмір експерименту збільшує шанси побачити крихітну частку нейтрино, що летять крізь космос з Чумацького Шляху та інших місць.
Нагадаємо, астрономам вперше вдалося зафіксувати гравітаційні хвилі, які розходяться по всьому Всесвіту від "чорних дір", що зливаються. Як виявилося, вони викривляють час і простір.