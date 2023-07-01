Астрономи вперше зробили знімок Чумацького Шляху за допомогою нейтрино

Космос. Фото: Pexels

Науковці зробили зображення Чумацького Шляху за допомогою нейтрино. Це вперше, коли галактика була сфотографована за допомогою чогось іншого, крім світла.

Про це повідомляє ScienceNews.

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Зображення Чумацького Шляху за допомогою нейтрино

Субатомні частинки надзвичайно низької маси не мають електричного заряду й легко проходять через газ, пил і навіть зірки на шляху від місць їхнього походження до детекторів на Землі. Нейтрино високої енергії мандрують по всьому космосу.

Дослідники об'єднали штучний інтелект і дані, зібрані протягом десятиліття за допомогою детектора IceCube в Антарктиді, та знайшли перші докази високоенергетичних нейтрино, які походять з Чумацького Шляху. Вони відобразили частинки на зображенні галактики.

"Сьогодні ми однозначно бачимо нейтрино як з галактичного, так і з позагалактичного простору. Нам ще багато чого треба вивчити, і це може бути надзвичайно цікаво — з'ясувати, як побачити всесвіт нейтринними очима", — каже фізик Кейт Шолберг.

Нейтринна астрономія потенційно може дозволити побачити віддалені об'єкти так, як жоден інший телескоп не зможе, адже нейтрино можуть перетинати величезні простори космосу, не поглинаючись і не відхиляючись.

Карта Чумацького Шляху

Чумацький Шлях. Фото: ScienceNews

На першому зображенні Чумацький Шлях видно у видимому світлі, у гамма-променях (друге фото) та у високоенергетичних нейтрино (третє фото).

"Ця перша в історії карта на основі частинок базується на даних, зібраних за допомогою величезного детектора IceCube, зануреного глибоко в антарктичний лід. Пил затуляє частину карти у видимому світлі, а гамма-промені можуть надходити з різних джерел. Нейтрино мають потенціал для визначення місць, де високоенергетичні космічні промені, що надходять від залишків наднових, ядер зруйнованих зоряних гігантів та інших поки що неідентифікованих джерел, взаємодіють з пилом у галактиці, створюючи нейтрино", — йдеться у повідомленні.

Недоліком нейтрино є те, що їх надзвичайно важко виявити. Експеримент IceCube є величезним частково для того, щоб подолати цей виклик. Він складається з 5 160 датчиків у кубічному масиві розміром один кілометр на сторону, занурених глибоко в антарктичну кригу. Такий розмір експерименту збільшує шанси побачити крихітну частку нейтрино, що летять крізь космос з Чумацького Шляху та інших місць.

Нагадаємо, астрономам вперше вдалося зафіксувати гравітаційні хвилі, які розходяться по всьому Всесвіту від "чорних дір", що зливаються. Як виявилося, вони викривляють час і простір.