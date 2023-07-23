Ученые зафиксировали странный сигнал из космоса: его слышно каждые 22 минуты

Космический шаттл и космическая станция в космосе. Фото: depositphotos

Астрономы обнаружили в галактике неизвестный объект, который подает странные радиосигналы. Они не исключают, что их излучает неизвестный до сих пор тип звезды.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном научным журналом Nature.

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Сообщается, что странный радиосигнал выходит из точки на расстоянии 15 тысяч световых лет от нас.

И этот космический объект под названием GPM J1839-10 излучает радиоволны каждые 22 минуты.

Ученые предполагают, что источником странного радиосигнала, который длится около 5 минут, является магнетар с очень медленным вращением. Если это так, то это противоречит данным, которыми владеет современная наука.

"Если предположить, что это магнетар, этот объект не должен излучать радиоволны. Но мы их видим. И мы говорим не только о небольшой вспышке радиоизлучения. Она испускает волны уже по крайней мере 33 года. Какой бы механизм ни стоял за этим, он чрезвычайный", — заявляют ученые.

Напомним, ученые считают, что спутники Starlink могут помешать исследовать космос. Правда, сейчас влияние не столь очевидно. Но со временем, как предупреждают ученые Международного астрономического союза, он может усилиться.

Спутники излучают сигналы на частоте между 110 и 188 МГц. По мнению ученых, это может помешать изучать радиоастрономию, поскольку именно эту частоту используют спутники нисходящей связи.