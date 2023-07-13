Рідкісний момент: телескоп Вебба зафіксував народження зірок у космосі

Народження зірок у космосі. Фото: NASA

Телескоп Вебба зафіксував унікальний момент, як народжуються зірки у космосі. На знімку зображений комплекс Ро Змієносця, який є центром утворення зірок.

Про це йдеться у матеріалі NASA.

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Телескоп Вебба зафіксував народження зірок

На знімку, що оприлюднили у NASA, можна побачити Хмарний комплекс Ро Змієносця. Він є центром утворення зірок і знаходиться від Землі на відстані 390 світлових років.

"Перше ювілейне зображення, зроблене космічним телескопом Джеймса Вебба NASA, демонструє народження зірок, якого ніколи раніше не бачили, повне деталізації, імпресіоністичної текстури. Об’єктом є хмарний комплекс Ро Змієносець, найближча до Землі область зореутворення", — підписали зображення у NASA.

Знімок телескопа Вебба показує область, яка містить приблизно 50 молодих зірок, які подібні за масою до Сонця, або інколи менші.

"Найтемніші області є найщільнішими, де товстий пил огортає протозірки, що ще формуються. Величезні біполярні струмені молекулярного водню, представлені червоним кольором, домінують на зображенні, з’являючись горизонтально у верхній третині та вертикально праворуч. Це відбувається, коли зірка вперше проривається крізь свою натальну оболонку космічного пилу, викидаючи пару протилежних струменів у космос", — описують астрономи зображене на знімку.

Знімок телескопу Вебба. Фото: NASA

Нагадаємо, нещодавно астрономи заявили, що повторно знайшли ознаки життя в атмосфері Венери. Раніше про таку ж знахідку вчені повідомляли ще 2020 року, однак тоді не було достатнього підтвердження. Та на цей раз дослідники мають докази.