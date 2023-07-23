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Вчені зафіксували дивний сигнал з космосу: його чути кожні 22 хвилини

23 липня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вчені зафіксували дивний сигнал з космосу: його чути кожні 22 хвилини
Космічний шаттл і космічна станція в космосі. Фото: depositphotos
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Астрономи виявили у галактиці невідомий об'єкт, який подає дивні радіосигнали. Вони не виключають, що їх випромінює невідомий досі тип зірки.

Про це йдеться у новому дослідженні, яке опублікував науковий журнал Nature.

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Повідомляється, що дивний радіосигнал виходить з точки на відстані 15 тисяч світлових років від нас. 

І цей космічний об'єкт під назвою GPM J1839-10 випромінює радіохвилі кожні 22 хвилини. 

Науковці припускають, що джерелом дивного радіосигналу, який триває близько 5 хвилин, є магнетар з дуже повільним обертанням. Якщо це так, то це суперечить даним, якими володіє сучасна наука.

"Якщо припустити, що це магнетар, цей об'єкт не повинен випромінювати радіохвилі. Але ми їх бачимо. І ми говоримо не лише про невеликий спалах радіовипромінювання. Він випускає хвилі вже принаймні 33 роки. Який би механізм не стояв за цим, він надзвичайний", — заявляють науковці.

Нагадаємо, науковці вважають, що супутники Starlink можуть перешкодити досліджувати космос. Щоправда, зараз вплив не такий очевидний. Але з часом, як попереджають вчені з Міжнародного астрономічного союзу, він може посилитись.

Супутники випромінюють сигнали на частоті між 110 і 188 МГц. На переконання вчених, це може завадити вивчати радіоастрономію, оскільки саме цю частоту використовують супутники низхідного зв'язку.

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