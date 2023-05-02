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Ученые зафиксировали как черная дыра, что в 6 млн раз больше Солнца, поглощает звезду

2 мая 2023 01:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые зафиксировали как черная дыра, что в 6 млн раз больше Солнца, поглощает звезду
Черная дыра в космосе. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Астрономы зафиксировали как черная дыра поглощает звезду. Это происходило в галактике, удаленной от нас на 215 миллионов световых лет.

Об этом сообщает NNews.

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Что известно о черной дыре

Черная дыра, о которой идет речь, расположена в галактике под названием "Скульптор", и, по оценкам, ее масса примерно в шесть миллионов раз превышает массу нашего Солнца.

Это событие было зафиксировано случайно. Ученые Калифорнийского технологического института в США заметили яркую вспышку в небе, которую первоначально приняли за гибель звезды. Однако дальнейшие исследования показали, что на самом деле черная дыра разрывает на части и поглощает соседнюю звезду. Это называется событием приливного разрыва (TDE).

Как черная дыра "ест" звезду

Во время TDE огромные гравитационные силы черной дыры разрывают звезду, создавая поток газа, который по спирали втягивается в черную дыру. Когда газ приближается к ней, он нагревается и выделяет интенсивное излучение, в частности рентгеновский и ультрафиолетовый свет.

Это открытие подчеркивает мощь современных телескопов и наше понимание Вселенной, которое растет с каждым космическим событием и открытием. Кроме того, оно также позволит раскрыть больше тайн космоса и формирующих его сил.

Напомним, что первое фото струи света, вырывающегося из черной дыры М87, поможет понять, почему самые загадочные объекты во вселенной ведут себя так странно. В этот раз ученые впервые увидели струю-джет и тень дыры вместе на одном снимке, что поможет понять, как появляются огромные потоки плазмы, генерирующие таинственные "космические пожиратели".

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