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Вчені зафіксували як чорна діра, що в 6 млн разів більша за Сонце, поглинає зорю

2 травня 2023 01:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вчені зафіксували як чорна діра, що в 6 млн разів більша за Сонце, поглинає зорю
Чорна діра в космосі. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Астрономи зафіксували як чорна діра поглинає зірку. Це відбувалося в галактиці, віддаленій від нас на 215 мільйонів світлових років.

Про це повідомляє NNews.

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Що відомо про чорну діру

Чорна діра, про яку йдеться, розташована в галактиці під назвою "Скульптор", і, за оцінками, її маса приблизно в шість мільйонів разів перевищує масу нашого Сонця.

Ця подія була зафіксована випадково. Вчені Каліфорнійського технологічного інституту в США помітили яскравий спалах у небі, який спочатку прийняли за загибель зірки. Однак подальші дослідження показали, що насправді чорна діра розриває на частини й поглинає сусідню зорю. Це називається подією приливного розриву (TDE).

Як чорна діра "з'їдає" зорю

Під час TDE величезні гравітаційні сили чорної діри розривають зорю, створюючи потік газу, який по спіралі втягується в чорну діру. Коли газ наближається до неї, він нагрівається і випромінює інтенсивне випромінювання, зокрема, рентгенівське та ультрафіолетове світло. 

Це відкриття підкреслює потужність сучасних телескопів і наше розуміння Всесвіту, що зростає з кожною космічною подією та відкриттям. Крім того, воно також дозволить розкрити більше таємниць космосу й сил, які його формують.

Нагадаємо, що перше фото струменю світла, що виривається з чорної діри М87, допоможе зрозуміти, чому найзагадковіші об’єкти у всесвіті поводяться так дивно. Цього разу вчені вперше побачили струмінь-джет і тінь діри разом на одному знімку, що допоможе зрозуміти, як з’являються величезні потоки плазми, які генерують таємничі "космічні пожирачі".

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