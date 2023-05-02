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Ученые зафиксировали самую мощную супервспышку в космосе

2 мая 2023 05:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые зафиксировали самую мощную супервспышку в космосе
Супервспышка одной из звезд в системе V1355 Ориона. Иллюстративное фото: NAOJ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В двойной звездной системе V1355 Ориона одна из звезд периодически испускает супервспышки. Они в десять раз больше, чем самая большая солнечная вспышка, когда-либо зарегистрированная на Солнце.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Какова была вспышка в системе V13555 Ориона

Ученым удалось поймать супервспышку, которая началась с массивного высокоскоростного протуберанца. Это был один из самых мощных выбросов из звезды. Скорость извержения составила не менее 990 км/с, что существенно превосходит скорость ухода звезды в 347 км/с. Он превратился в корональный выброс массы, вынесший в космос триллионы тонн материала.

Супервспышка V13555 Ориона полезна для понимания механизма, который вызывает протуберанцы и вспышки на нашем Солнце. Дальнейшие наблюдения должны помочь определить, что происходит на поверхности и с магнитными полями обоих типов звезд.

Также ученым важно понимать, что мощные вспышки, подобные вспышкам V1355 Orionis, могут иметь негативные последствия. Если они достаточно сильны, такие вспышки могут уничтожить любую жизнь в ближайшем расстоянии.

Что известно о системе V1355 Ориона

Система V1355 Ориона классифицируется как звезда типа RSCVn. Эти звезды, как правило, магнитно активны, с их поверхности взрываются большие супер вспышки. Они также часто имеют большие звездные пятна. Существуют разные подгруппы этих систем, включая вспышки, такие как V1355 Ориона. Некоторые из них достаточно ярки в рентгеновских лучах и радиочастотах.

Напомним, что по оценкам ученых, солнечный максимум наступит годом ранее, чем показывают наблюдение. Это может отрицательно повлиять на энергосистему.

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