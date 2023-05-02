Вчені зафіксували найпотужніший суперспалах у космосі

Суперспалах однієї з зірок в системі V1355 Оріона. Ілюстративне фото: NAOJ

У подвійні зоряній системі V1355 Оріона одна з зірок періодично випускає суперспалахи. Вони в десять разів більші, ніж найбільший сонячний спалах, коли-небудь зареєстрований на Сонці.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Яким був спалах у системі V13555 Оріона

Вченим вдалося впіймати суперспалах, який почався з масивного високошвидкісного протуберанця. Це був один із найпотужніших викидів із зірки. Швидкість виверження становила щонайменше 990 км/с, що значно перевищує швидкість відходу зірки у 347 км/с. Він перетворився на корональний викид маси, який виніс у космос трильйони тонн матеріалу.

Суперспалах V13555 Оріона корисний для розуміння механізму, який викликає протуберанці та спалахи на нашому Сонці. Подальші спостереження повинні допомогти визначити, що саме відбувається на поверхні та з магнітними полями обох типів зірок.

Також вченим важливо розуміти, що потужні спалахи, подібні до спалахів V1355 Orionis, можуть мати негативні наслідки. Якщо вони достатньо сильні, такі спалахи можуть знищити будь-яке життя в найближчій відстані.

Що відомо про систему V1355 Оріона

Система V1355 Оріона класифікується як зірка типу RS CVn. Ці зірки, як правило, магнітно активні, з їх поверхні вибухають великі суперспалахи. Вони також часто мають великі зоряні плями. Існують різні підгрупи цих систем, включаючи спалахи, такі як V1355 Оріона. Деякі з них досить яскраві в рентгенівських променях і радіочастотах.

Нагадаємо, що за оцінками вчених, сонячний максимум настане на рік раніше, ніж показують спостереження. Це може негативно вплинути на енергосистему.