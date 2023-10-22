Ученые зафиксировали радиовсплеск, летевший к Земле восемь миллиардов лет

Радиосплеск в космосе. Фото: ESO/M. Kornmesser

До Земли достал мощный радиовсплеск, который является самым отдаленным из когда-либо наблюдавшихся. До этого он прошел путь в восемь миллиардов лет.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science, пишет Independent.

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Выброс радиоизлучения

Радиосплеск стал одним из самых энергичных в своем роде, который когда-либо видели. Менее чем через секунду он выпустил ту же энергию, которую излучает Солнце более 30 лет.

По словам ученых, недавно обнаруженный всплеск происходит от небольшой группы сливающихся галактик, что помогает поддержать существующие теории о том, откуда они взялись. Но интенсивность всплеска объяснить труднее и это ставит под вопрос понимание людей о том, как они на самом деле излучаются.

"Хотя мы до сих пор не знаем, что является причиной этих огромных всплесков энергии, статья подтверждает, что быстрые радиовсплески распространены в космосе, и что мы сможем использовать их для выявления материи между галактиками и лучшего понимания структуры Вселенной", — сказал ученый из Технологического университета Свинберна Райан Шеннон.

Что это значит для ученых

Всплески могут быть полезны для поиска ответов на некоторые вопросы относительно нашего космоса, например, сколько он действительно весит. К настоящему моменту попытки ответить на этот вопрос привели к противоречивым результатам.

"Если мы подсчитаем количество обычной материи во Вселенной — атомов, из которых мы все состоим, — мы обнаружим, что большая часть того, что должно быть там сегодня, отсутствует", — говорится в сообщении.

Ученые считают, что отсутствующее вещество скрывается в пространстве между галактиками, но оно может быть настолько горячим и рассеянным, что его невозможно увидеть с помощью обычных методов.

"Быстрые радиовсплески улавливают этот ионизированный материал. Даже в почти абсолютно пустом пространстве они могут "видеть" все электроны, и это позволяет нам измерить, сколько веществ находится между галактиками", — сказал профессор Шеннон.

Когда заметили выброс

Всплеск был замечен в прошлом году с помощью телескопа в Японии. Затем исследователи использовали другие телескопы, чтобы подтвердить находку и изучить ее более тщательно.

"Используя набор антенн ASKAP, мы смогли точно определить, откуда произошел всплеск. Затем мы использовали Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили для поиска исходной галактики, обнаружив, что она старше и расположена дальше, чем любое другой источник FRB, найденный на сегодня, и, вероятно, находится в небольшой сливающейся группе галактик", — рассказал ведущий автор статьи Стюарт Райдер.

Напомним, что исследователи совершили невероятное открытие, касающееся космического пространства. Так, ученые заметили невероятное излучение после столкновения двух планет во Вселенной, которую раньше они никогда не видели в пространстве космоса.