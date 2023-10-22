Вчені зафіксували радіосплеск, який летів до Землі вісім мільярдів років

Радіосплеск у космосі. Фото: ESO / M. Kornmesser

До Землі дістав потужний радіосплеск, що є найвіддаленішим з тих, які коли-небудь спостерігалися. Перед тим він пройшов шлях у вісім мільярдів років.

Про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Science, пише Independent.

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Викид радіовипромінювання

Радіосплеск став одним із найенергійніших у своєму роді, який коли-небудь бачили. Менш ніж за секунду він випустив ту саму енергію, яку випромінює Сонце за понад 30 років.

За словами вчених, нещодавно виявлений сплеск походить від невеликої групи галактик, які зливаються, що допомагає підтримати наявні теорії про те, звідки вони взялися. Але інтенсивність сплеску пояснити важче і це ставить під сумнів розуміння людей про те, як вони насправді випромінюються.

"Хоча ми досі не знаємо, що є причиною цих величезних сплесків енергії, стаття підтверджує, що швидкі радіосплески є поширеними в космосі, і що ми зможемо використовувати їх для виявлення матерії між галактиками та кращого розуміння структури Всесвіту", — сказав вчений з Технологічного університету Свінберна Раян Шеннон.

Що це означає для науковців

Сплески можуть бути корисними для пошуку відповідей на деякі питання стосовно нашого космосу, наприклад, скільки він насправді важить. На цей момент спроби відповісти на це питання призвели до суперечливих результатів.

"Якщо ми підрахуємо кількість звичайної матерії у Всесвіті — атомів, з яких ми всі складаємося, - ми виявимо, що більша частина того, що має бути там сьогодні, відсутнє", — йдеться у повідомленні.

Вчені вважають, що відсутня речовина ховається в просторі між галактиками, але вона може бути настільки гарячою і розсіяною, що її неможливо побачити за допомогою звичайних методів.

"Швидкі радіосплески вловлюють цей іонізований матеріал. Навіть у майже абсолютно порожньому просторі вони можуть "бачити" всі електрони, і це дозволяє нам виміряти, скільки речовини знаходиться між галактиками", — сказав професор Шеннон.

Коли помітили викид

Сплеск був помічений минулого року за допомогою телескопа в Японії. Згодом дослідники використовували інші телескопи, щоб підтвердити знахідку і вивчити її більш ретельно.

"Використовуючи набір антен ASKAP, ми змогли точно визначити, звідки стався сплеск. Потім ми використали Дуже Великий Телескоп (VLT) Європейської південної обсерваторії (ESO) в Чилі для пошуку вихідної галактики, виявивши, що вона старша і розташована далі, ніж будь-яке інше джерело FRB, знайдене на сьогодні, і, ймовірно, знаходиться в невеликій групі галактик, що зливаються", — розповів провідний автор статті Стюарт Райдер.

Нагадаємо, що дослідники зробили неймовірне відкриття, яке стосується космічного простору. Так, вчені помітили неймовірне випромінювання після зіткнення двох планет у Всесвіті, якого раніше вони ніколи не бачили в просторі космосу.