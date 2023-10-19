Ученые удивлены, что стало причиной самого большого землетрясения на Марсе

Планета Марс. Фото: открытые источники

Ученые выяснили вероятную причину величайшего в истории землетрясения на Марсе. Источник обнаружен в результате исследования, проведенного под руководством Великобритании.

Об этом сообщает Reuters.

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Землетрясение на Марсе

По мнению международной группы под руководством планетарного физика Бенджамина Фернандо из Великобритании, землетрясение, обнаруженное 4 мая 2022 года аппаратом NASA InSight, стало результатом колоссальной тектонической активности на Марсе.

Это неожиданно, потому что на Марсе нет тектонических плит.

"Мы до сих пор думаем, что на Марсе сегодня нет активной тектоники плит, поэтому это событие, вероятно, было вызвано сбросом напряжения в марсианской коре. Это результат миллиардов лет эволюции, включая охлаждение и сокращение различных частей планеты с разной скоростью", — отметил Фернандо.

Высвободившаяся энергия превысила кумулятивную энергию от всех других землетрясений, зафиксированных InSight.

По мнению исследователей, есть одно главное объяснение: тектонические движения. Это говорит о том, что Марс, вероятно, гораздо сейсмичнее, чем думали ученые.

"На Земле землетрясение такого размера, вероятно, разбило бы окна, вытряхнуло вещи с полок и т.д., но не разрушило бы дом" , — сказал Фернандо.

Недавно мы писали, что исследователи с помощью космического аппарата NASA InSight, несколько лет наблюдавшего за сейсмической активностью на Марсе, заметили сильные толчки на планете. Как утверждают ученые, этот марсотрус стал самым мощным из всех известных.