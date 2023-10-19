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Вчені здивовані, що спричинило найбільший землетрус на Марсі

19 жовтня 2023 18:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Вчені здивовані, що спричинило найбільший землетрус на Марсі
Планета Марс. Фото: відкриті джерела
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Вчені з'ясували ймовірну причину найбільшого в історії землетрусу на Марсі. Джерело виявлено в результаті дослідження, проведеного під керівництвом Великої Британії.

Про це повідомляє Reuters.

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Землетрус на Марсі

На думку міжнародної групи під керівництвом планетарного фізика Бенджаміна Фернандо з Великобританії, землетрус, виявлений 4 травня 2022 року апаратом NASA InSight, став результатом колосальної тектонічної активності на Марсі.

Це несподівано, бо на Марсі немає тектонічних плит.

"Ми досі думаємо, що на Марсі сьогодні немає активної тектоніки плит, тому ця подія, ймовірно, була викликана скиданням напруги в марсіанській корі. Це є результатом мільярдів років еволюції, включаючи охолодження та скорочення різних частин планети з різною швидкістю", — зазначив Фернандо.

Енергія, яку він вивільнив, перевищила кумулятивну енергію від усіх інших землетрусів, зафіксованих InSight.

На думку дослідників, є одне головне пояснення: тектонічні рухи. Це говорить про те, що Марс, ймовірно, набагато сейсмічніший, ніж думали вчені.

"На Землі землетрус такого розміру, ймовірно, розбив би вікна, витрусив речі з полиць тощо, але не зруйнував би будинок", — сказав Фернандо.

Нещодавно ми писали, що дослідники за допомогою космічного апарату NASA InSight, який декілька років спостерігав за сейсмічною активністю на Марсі, помітили сильні поштовхи на планеті. Як стверджують вчені, цей марсотрус став найпотужнішим з усіх відомих.

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