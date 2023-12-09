Какие планеты во Млечном Пути содержат воду — ответ ученых поражает

Планеты в галактике Млечный Путь. Фото: shutterstock.com

Одна из важных задач астрономов — выявлять, есть ли на планете вода в жидком виде, в частности в атмосфере. Ведь ее наличие может являться признаком присутствия жизни. В настоящее время исследователям нашей галактики, Млечного Пути, известны примерно 60 каменистых экзопланет, вращающихся в зоне обитаемости своих звезд. То есть на них потенциально может быть вода в жидком виде.

Так, авторы нового исследования, обнародованного на сервере препринтов arXiv, с помощью моделирования определили, какова вероятность того, что на известных каменистых планетах есть жидкая вода на поверхности или под ней, пишет Universe Today.

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Как рассказывают ученые, большая часть звезд нашей галактики являются красными карликами, и именно возле них было обнаружено большинство находящихся в зоне населенности экзопланет.

Однако главная опасность красных карликов — регулярные мощные вспышки, сильнее, чем на Солнце. Сильные выбросы энергии и плазмы могут уничтожить атмосферу планеты, соответственно вместе с ней исчезнет вода и все живое.

В то же время очень часто ученые находят воду не на поверхности, а под поверхностью планеты. Даже при таких условиях жизнь возможна. Несмотря на то, что миры могут вообще не иметь атмосферы или она будет очень разрежена.

Планеты в галактике Млечный Путь. Фото: shutterstock.com

Сколько водных планет в нашей галактике?

Авторы исследования взяли список известных каменистых экзопланет, находящихся в зоне обитаемости своих звезд, что предполагает теоретическое наличие жизни, и создали модели недр 28 миров.

В то же время модели предполагали наличие четырех разных слоев у планет:

железного ядра;

каменистой мантии;

слоя льда под высоким давлением;

поверхностного слоя льда или воды.

При этом исследователи отмечают, что важную роль в наличии воды на планете играет не только ее структура, но и тепловой баланс.

Есть два способа, с помощью которых планета может создавать тепло:

радиогенное тепло, возникающее вследствие радиоактивного распада изотопов урана, тория и калия в мантии и коре планеты;

приливной нагрев возникает из-за трения, создаваемого орбитой и вращением планеты.

Ученые использовали оба способа создания тепла в своих моделях.

Некоторые из планет в исследовании хорошо известны:

Проксима Центавра b — это ближайшая к Земле экзопланета;

экзопланеты уже известной звездной системы TRAPPIST-1;

экзопланеты, в частности TOI 700d, очень похожие на Землю по размерам.

Основываясь на массе и диаметре каждой планеты, ученые определили массовую часть воды для каждого из 28 миров. Это мера того, какую часть массы каждой планеты составляет вода. В результате моделирования был получен диапазон массовых частиц воды для каждой планеты.

Специалисты обнаружили, что все 28 планет в их выборке могут иметь глобальную ледяную или водную поверхность. Некоторым из них даже не нужна атмосфера.

Согласно исследованию, на планетах с температурой поверхности ниже температуры плавления все еще может быть вода, но она будет покрыта льдом. Если выход тепла из недр будет достаточно высоким, эти миры могут содержать подземные резервуары с жидкой водой.

В то же время ученые считают, что на некоторых из 28 планет так много воды, что они могут быть водными мирами. В этих случаях водяной пар может обеспечить достаточное атмосферное давление для сохранения поверхностных океанов. Например, такими планетами могут быть:

Kepler-62f;

Kepler-452b;

Kepler-442

Если расчеты исследователей правильные, то это означает, что водных миров во Млечном Пути, даже с подземными океанами, может быть больше, чем сейчас принято считать. И даже под поверхностью в этих океанах может преуспевать жизнь.

Ранее мы сообщали, что ученые впервые в истории обнаружили воду в экстремальной космической среде.

Напомним, мы рассказывали, что на самой маленькой планете Солнечной Системы нашли условия для жизни.

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