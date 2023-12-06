На Марсі виявили загадкові підземні структури, які розкрили минуле планети

Неоднорідна поверхня Червоної планети. Фото: NASA

Вивченням незвіданої поверхні Червоної планети займався китайський марсохід Zhurong (Чжуронг). Йому вдалося зазирнути під марсіанську поверхню та виявити підземні полігональні структури, які пролили світло на минуле Марсу.

Новим неймовірним відкриттям дослідники з Китайської академії наук (CAS) поділилися у науковій праці, опублікованій в журналі Nature Astronomy.

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Так, зазначається, що дане дослідження було зосереджено на великій рівнині в північній півкулі Марса під назвою Utopia Planitia. Марсохід використовував передові радіолокаційні технології.

За допомогою радара, який проникає глибоко в ґрунт, Zhurong виявив 16 "багатокутних клинів", заглиблених приблизно на 10,6 м під поверхнею на площі, що охоплює 1,94 км кв. Науковці підкреслили, що це перший випадок використання георадара для вивчення цих утворень на Марсі.

Топографічна карта Utopia Planitia, що показує місця посадки Zhurong, Viking 2 і Perseverance. Зображення: NASA/JPL/University of Arizona

Що дізналися вчені про виявлені структури?

Поки що походження цих структур залишається невідомим. Проте, одне з головних припущень, говорить про те, що вони могли утворитися через цикли замерзання-відтавання. Процес був подібний до того, що можна спостерігати на Землі взимку та навесні.

Також вчені припускають, що це могло відбутися у пізній гесперійський — ранній амазонський періоди, між 3,7 і 2,9 млрд років тому.

Але найголовніше — такі висновки вчених означають, що у той період саме в цьому регіоні Марсу існувала вода.

Нагадуючи земний феномен "візерунчастого ґрунту", ці марсіанські структури є потенційним доказом того, що на Марсі колись було багато води й, відповідно, можливо, існувало життя.

Утворення підземних полігональних структур під поверхнею Марсу. Фото: CAS

Чому нові дані вчених про минуле Марсу дуже важливі?

Нові висновки вчених ще раз підтверджують той факт, що у минулому Червона планета була багата на водойми. Причому вони існували 400 тис. років тому.

Щобільше, попередні відкриття Zhurong вказували на значні повені, які колись спостерігалися на Марсі. Потенційно вони могли сприяти утворенню шарів під поверхнею Utopia Planitia, де були виявлені полігональні структури.

Ці знахідки сприяють подальшим науковим дослідженням, спрямованим на розгадку геологічної та гідрологічної історії Марса.

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