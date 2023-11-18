Вчені виявили планету, яка в усьому краща за Землю — де знаходиться рай

Планета, яка є справжнім двійником Землі. Фото: wallpaper-house.com

Вчені давно займаються питанням пошуку планет, які придатні для життя, такого, як ми його знаємо. За десятиліття досліджень вдалося виявити не одну екзопланету. Проте, не одна з них не була ідеальною. І ось здається астрофізикам вдалося знайти справжній рай, якому дали назву KOI 456.04.

Розповідаємо, що відомо про цю дивовижну планету, які її особливості та чи вдасться людству до неї дістатися.

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Відкриття планети-утопії KOI 456.04

Планету вдалося виявити за допомогою космічного телескопа Kepler, який був запущений NASA з метою пошуку екзопланет за межами нашої сонячної системи.

Kepler працював в період з 2009 по 2018 рік і виявив тисячі космічних об'єктів. Для виявлення екзопланет він використовував транзитний метод. Тобто, коли планета проходить перед своєю зіркою, тим самим частково затемнюючи її світло. Цей затемнювальний ефект реєструється космічним телескопом. Якщо такі транзити регулярно повторюються, це може вказувати на те, що планета обертається навколо своєї зірки.

KOI 456.04 була виявлена саме за допомогою цього методу. Вже команда вчених з Інституту Макса Планка детально вивчили дані й виклали свої приголомшливі висновки у дослідженні 2020 року.

Планета, схожа на Землю. Фото: Pixabay

Що дізналися вчені про рай під назвою KOI 456.04 — найцікавіше

Планета, яка з'явилася близько 9 мільярдів років тому, обертається навколо зірки Кеплер-160, яка знаходиться за 3000 світлових років від Землі. Радіус KOI 456.04 становить 1,9 земного, рік триває 378 днів.

За даними астрофізиків, KOI 456.04 краща за Землю за кожним параметром.

Світла від материнської зірки надходить лише на 0,3% більше, ніж отримує наша планета від Сонця. Тож, на знайденій екзопланеті завжди літо з середньою комфортною температурою +28°C.

Також, за математичною візуалізацією вчених, на планеті мають бути глибокі блакитні океани, піщані пляжі та гори із засніженими вершинами. Чим вам не райські умови?

Щодо існування життя на цій планеті, звичайно поки що немає жодних доказів. Однак, як стверджують вчені, на Землі життя формувалося навіть за гірших умов.

Надалі дослідити KOI-456.04 планують за допомогою нових радіотелескопів. Вчені сподіваються, що вже скоро їм вдасться проаналізувати нові дані.

Як могла б виглядати KOI-456.04. Фото: eldebate.com

Чи зможемо ми дістатися до райської екзопланети KOI-456.04

На жаль, на сьогодні ствердної відповіді на це питання немає. По-перше, поки що людство не придумало таких технологій, які б дозволяли переміщатися космічним кораблям у просторі зі швидкістю світла. А без неї до KOI-456.04 летіти тисячі і тисячі років.

Як зазначають вчені, час подорожі до планети на відстані 3000 світлових років значно перевищує будь-які реалістичні рамки, які ми можемо зараз оцінити з сучасними технологіями.

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