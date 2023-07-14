Ученые выяснили, сколько лет поверхности Луны

Луна из космоса. Фото: freepik.com

Ученые сделали открытие, что перевернуло вверх ногами представление о возрасте поверхности Луны. Исследователи выяснили, что кратерный ландшафт спутника Земли сформировался гораздо раньше, чем предполагалось ранее.

Об этом сообщает DailyMail.

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Что известно о возрасте поверхности Луны

Ученые обратили внимание на огромную впадину Имбриум, известную как один из величайших кратеров в Солнечной системе. Предыдущие исследования показывали, что его возраст составляет примерно 3,9 млрд лет, но новые данные свидетельствуют о значительно более древнем периоде — до 4,1 млрд лет.

Определение нового возраста Луны основывалось на использовании различных систем датировки, в том числе образцы пород, собранные астронавтами во время миссий Apollo.

Профессор Стефани Вернер из Университета Осло представила результаты своего исследования на конференции по геохимии, указав, что новые открытия свидетельствуют о существовании значительных участков лунной коры, которые на 200 млн лет старше, чем раньше считалось.

Напомним, что под поверхностью Луны учёные обнаружили гранит. В частности, это свидетельствует о наличии вулканизма, ранее до этого не наблюдаемого.

Также мы сообщали, что в июле украинцы могли наблюдать феноменальное небесное явление — Суперполнолуние. Это период, когда Луна приближается к Земле ближе обычного. В результате этого супермесяц кажется на 7% больше и на 16% ярче, чем обычное полнолуние.