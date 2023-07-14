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Вчені з'ясували, скільки років поверхні Місяця

14 липня 2023 03:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вчені з'ясували, скільки років поверхні Місяця
Місяць із космосу. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені зробили відкриття, що перевернуло догори ногами уявлення про вік поверхні Місяця. Дослідники з'ясували, що кратерний ландшафт супутника Землі сформувався значно раніше, ніж припускалося раніше.

Про це повідомляє DailyMail.

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Вчені звернули увагу на величезну западину Імбріум, відому як один з найбільших кратерів у Сонячній системі. Попередні дослідження показували, що його вік становить приблизно 3,9 млрд років, але нові дані свідчать про значно більш давній період — до 4,1 млрд років.

Визначення нового віку Місяця ґрунтувалося на використанні різних систем датування, зокрема зразки порід, зібрані астронавтами під час місій Apollo.

Професор Стефані Вернер з Університету Осло представила результати свого дослідження на конференції з геохімії, вказавши, що нові відкриття свідчать про існування значних ділянок місячної кори, які є на 200 млн років старішими, ніж раніше вважалося.

Нагадаємо, що під поверхнею Місяця вчені виявили граніт. Зокрема, це свідчить про наявність вулканізму, якого раніше до цього не спостерігали. 

Також ми повідомляли, що в липні українці могли спостерігати феноменальне небесне явище — Суперповню. Це період, коли Місяць наближається до Землі ближче, ніж зазвичай. В результаті цього супермісяць здається на 7% більшим і на 16% яскравішим, ніж звичайний повний місяць.

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