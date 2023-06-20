Ученые нашли планету горячее Солнца: с чем связано
Ученые обнаружили коричневого карлика, который по температуре значительно превышает наше Солнце — 7 727 градусов по Цельсию, при том, что на Солнце — 5 581 градус. Однако они не могут самостоятельно добиться такой температуры.
Об этом сообщает ScienceAlert.
Почему карлик настолько горяч
Недавно обнаруженный карлик является температурным рекордсменом, ведь ученые до сих пор не находили подобного объекта. Его температура объясняется тем, что он вращается вокруг очень горячей и массивной звезды.
Отмечается, что планеты, вращающиеся близко к своим звездам, подвергаются значительному ультрафиолетовому излучению. Это в свою очередь приводит к испарению их атмосферы.
Однако ученые не знают многое об экстремальной среде подобных планет.
"При такой близости очень яркой звезды сигналы от орбитальной экзопланеты трудно отличить от звездной активности", — пояснили в издании.
По словам ученых, это открытие может помочь нам понять, что происходит с большими газовыми планетами, похожими на Юпитер, вращающимися вокруг очень горячих и массивных звезд. Наблюдение за такими планетами может быть сложным из-за особенностей звезд, таких как их активность и скорость вращения.
Напомним, что пятно на Солнце под названием AR3311 интересует ученых со всего мира. Они заявляют, что ее может увидеть каждый при определенных погодных условиях.