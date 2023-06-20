Ученые нашли планету горячее Солнца: с чем связано

Коричневый карлик горячее Солнца. Фото: NASA

Ученые обнаружили коричневого карлика, который по температуре значительно превышает наше Солнце — 7 727 градусов по Цельсию, при том, что на Солнце — 5 581 градус. Однако они не могут самостоятельно добиться такой температуры.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Почему карлик настолько горяч

Недавно обнаруженный карлик является температурным рекордсменом, ведь ученые до сих пор не находили подобного объекта. Его температура объясняется тем, что он вращается вокруг очень горячей и массивной звезды.

Анимация KELT-9b, сверхгорячей экзопланеты испаряющегося газового гиганта. Фото: NASA/JPL-Caltech

Отмечается, что планеты, вращающиеся близко к своим звездам, подвергаются значительному ультрафиолетовому излучению. Это в свою очередь приводит к испарению их атмосферы.

Однако ученые не знают многое об экстремальной среде подобных планет.

"При такой близости очень яркой звезды сигналы от орбитальной экзопланеты трудно отличить от звездной активности", — пояснили в издании.

По словам ученых, это открытие может помочь нам понять, что происходит с большими газовыми планетами, похожими на Юпитер, вращающимися вокруг очень горячих и массивных звезд. Наблюдение за такими планетами может быть сложным из-за особенностей звезд, таких как их активность и скорость вращения.

Напомним, что пятно на Солнце под названием AR3311 интересует ученых со всего мира. Они заявляют, что ее может увидеть каждый при определенных погодных условиях.