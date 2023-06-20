Вчені знайшли планету, гарячішу за наше Сонце: із чим пов'язано

Коричневий карлик, гарячіший за Сонце. Фото: NASA

Вчені виявили коричневого карлика, що за температурою значно перевищує наше Сонце — 7 727 градусів за Цельсієм, при тому, що на Сонці — 5 581 градус. Однак вони не можуть самостійно досягти такої температури.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Нещодавно виявлений карлик є температурним рекордсменом, адже досі вчені не знаходили подібного об'єкта. Його температура пояснюється тим, що він обертається навколо надзвичайно гарячої й масивної зірки.

Анімація KELT-9b, надгарячої екзопланети газового гіганта, що випаровується. Фото: NASA/JPL-Caltech

Зазначається, що планети, які обертаються близько до своїх зірок, підпадають під значне ультрафіолетове випромінювання. Це своєю чергою призводить до випаровування їхньої атмосфери.

Однак вчені не знають багато про екстремальне середовище подібних планет.

"При такій близькості до дуже яскравої зірки сигнали від орбітальної екзопланети може бути важко відрізнити від зоряної активності", — пояснили у виданні.

За словами вчених, це відкриття може допомогти нам зрозуміти, що відбувається з великими газовими планетами, схожими на Юпітер, які обертаються навколо дуже гарячих і масивних зірок. Спостереження за такими планетами може бути складним через особливості зірок, такі як їхня активність і швидкість обертання.

Нагадаємо, що пляма на Сонці під назвою AR3311 цікавить науковців зі всього світу. Вони заявляють, що її може побачити кожен за певних погодних умов.