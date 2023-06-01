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Фахівці розповіли, як сонячні плями впливають на стан людей

1 червня 2023 18:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Фахівці розповіли, як сонячні плями впливають на стан людей
Плями на сонці. Фото: Meteorologiaenred
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Пляма на Сонці під назвою AR3311 цікавить науковців зі всього світу. Вони заявляють, що її може побачити кожен за певних погодних умов.  

Про це йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

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Сонячні плями

Через плями на Сонці силові лінії магнітного поля починають змінюватися. Це призводить до сильних викидів енергії та плазми. Внаслідок сонячних спалахів та корональних викидів маси, на Землі відбуваються геомагнітні бурі. Їх можуть відчути на собі метеозалежні люди.

Науковці повідомили, що пік активності може відбутися упродовж декількох днів. За їхніми словами, для того, щоб побачити це явище, потрібно використовувати спеціальне обладнання, аби не пошкодити зір.

Лікар-офтальмолог Володимир Мельник розповів, що Сонце — це джерело випромінювання різних променів світла з різною довжиною хвилі. Він пояснив, що пряме споглядання небезпечне для людини, адже на центральній області сітківки розташовані елементи, які відповідають за якісний зір.

За словами Мельника, для захисту організму потрібні не лише окуляри. Людям потрібно прислухатися до власного організму.

Нагадаємо, на Сонці можна спостерігати велику пляму, що в чотири рази більша за Землю. За словами вчених, вона настільки велика, що її можна побачити неозброєним оком, але для безпеки варто користуватися спеціальними окулярами.

Також ми писали, в подвійні зоряній системі V1355 Оріона одна з зірок періодично випускає суперспалахи. Вони в десять разів більші, ніж найбільший сонячний спалах, коли-небудь зареєстрований на Сонці.

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