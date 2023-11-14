Ученый отправляет собственную ДНК на Луну, чтобы пришельцы могли ее клонировать

Пришельцы работают над созданием клонов. Фото: Новини.LIVE

Многие из нас хотят оставить после себя весомый след: шедевр искусства, гениальную мелодию или песню, вечную книгу, успешную корпорацию или компанию, научный труд или лекарства против тяжелой болезни. Но есть и те, кто мечтает увековечить не только свое имя, но и себя. Причем довольно необычным и даже странным способом.

Так, в недавнем интервью New York Times с представителями общественности, выбирающими космические захоронения, 86-летний профессор физики Кеннет Ом заявил, что отправляет свою живую ДНК на южный полюс Луны. Ученый уверен, что его поступок — это попытка жить вечно.

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Так, по словам Ома, он всегда упорно работал над тем, чтобы стать астронавтом. Однако мечта стала невыполнимой из-за его больших габаритов — рост Ома почти 190 см.

"Я сделал все, что мог, кроме уменьшения", — говорит профессор.

Профессор физики Кеннет Ом. Фото: New York Times

Отправка ДНК на Луну

Ученый думал над тем, как ему все-таки попасть в безграничный космос и придумал. И хотя сам он на Луну никогда не улетит, его ДНК будет там навсегда.

Образцы его генов отправит на спутник Земли предстоящая миссия американской космической компании Celestis. По словам представителей компании, мемориальные капсулы с кремированными останками и ДНК останутся на поверхности Луны как вечная память об усопших. Стоимость захоронения в космосе составляет около 2500 долларов.

Стоит добавить, что официальная дата запуска следующей миссии Celestis — космического полета Tranquility Memorial — пока не назначена, а бронирование мест закрыто.

Армия клонов и не только — зачем ученый отправляет свою ДНК на Луну

Кроме того, что Ом дает возможность своей семье думать о нем, глядя на Луну. Он также считает, что его поступок имеет много "практических" целей.

Мужчина заявил журналистам, что если через 30-40 тысяч лет развитая цивилизация на Земле или инопланетяне найдут его ДНК, то смогут придумать для нее применение.

Ом предполагает, что это будет для чего-то очень крутого. В частности, для создания армии его клонов.

"Рой тысяч восстановленных Кен Омов, которые распространяются по Вселенной", — в шутку сказал мужчина, добавив, что это особенно страшно слышать его жене.

Также профессор рассматривал перспективу межгалактического зоопарка с Кеном Омом в клетке, признавая, что озвученные перспективы маловероятны, но увлекательны.

Даже если пришельцы никогда не решат создать армию ваших клонов, все равно приятно иметь мечту, пусть она настолько безумна.

Раньше мы рассказывали, когда люди впервые задумались об НЛО.

Напомним, мы писали, что ученые собрали потрясающие заявления доказательств существования инопланетян.

Также мы публиковали теорию, почему инопланетяне до сих пор не вышли на контакт с человечеством, она никому не понравится.