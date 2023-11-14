Вчений відправляє власну ДНК на Місяць, щоб прибульці могли його клонувати

Прибульці працюють над створенням клонів. Фото: Новини.LIVE

Багато хто з нас хоче залишити по собі вагомий слід: шедевр мистецтва, геніальну мелодію чи пісню, вічну книгу, успішну корпорацію чи компанію, наукову працю або ліки проти тяжкої хвороби. Та є й ті, хто мріє увіковічити не тільки своє ім'я, а й себе. Причому досить незвичним і навіть дивним способом.

Так, у нещодавньому інтерв’ю New York Times із представниками громадськості, які обирають космічні поховання, 86-річний професор фізики Кеннет Ом заявив, що відправляє свою живу ДНК на південний полюс Місяця. Вчений впевнений, що його вчинок — це спроба жити вічно.

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Нездійсненна мрія бути астронавтом

Так, за словами Ома, він завжди наполегливо працював над тим, щоб стати астронавтом. Проте мрія стала нездійсненною через його великі габарити — зріст Ома майже 190 см.

"Я зробив усе, що міг, окрім зменшення", — каже професор.

Професор фізики Кеннет Ом. Фото: New York Times

Відправка ДНК на Місяць

Вчений думав над тим, як йому все ж таки потрапити у безмежний космос, і таки придумав. І хоч сам він на Місяць ніколи не полетить, його ДНК буде там назавжди.

Зразки його генів відправить на супутник Землі майбутня місія американської космічної компанії Celestis. За словами представників компанії, меморіальні капсули з кремованими останками та ДНК залишаться на поверхні Місяця як вічна пам'ять про покійних. Вартість поховання в космосі становить близько 2500 доларів США.

Варто додати, що офіційної дати запуску наступної місії Celestis — космічного польоту Tranquility Memorial — поки не призначено, а бронювання місць наразі закрито.

Армія клонів і не тільки — навіщо вчений відправляє свою ДНК на Місяць

Крім того, що Ом дає можливість своїй родині думати про нього, дивлячись на Місяць. Він також вважає, що його вчинок має багато "практичних" цілей.

Чоловік заявив журналістам, що якщо через 30-40 тисяч років розвинена цивілізація на Землі або інопланетяни знайдуть його ДНК, то зможуть придумати для неї застосування.

Ом припускає, що це буде для чогось надзвичайно крутого. Зокрема, для створення армії його клонів.

"Рій тисяч відновлених Кен Омів, які поширюються Всесвітом", — жартома сказав чоловік, додавши, що це особливо страшно чути його дружині.

Також професор розглядав перспективу міжгалактичного зоопарку з Кеном Омом у клітці, визнаючи, що озвучені перспективи малоймовірні, але захопливі.

Навіть якщо прибульці ніколи не вирішать створити армію ваших клонів, все одно приємно мати мрію, нехай вона настільки божевільна.

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