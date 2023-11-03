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Ужин с видом на планету Земля — сколько стоит гастрономическое путешествие в космос

3 ноября 2023 11:46
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Компания из Франции приглашает в ресторан на краю космоса — сколько стоит — фото
Роскошный воздушный шар для частных полетов в стратосфере. Фото: Zephalto
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Ужин в Эйфелевой башне, на круизном лайнере посреди океана, на вершине горы или на частном острове — все это звучит интересно. Но далеко не так увлекательно, как вечер в ресторане Мишлен на борту воздушного шара на краю космоса! То, что когда-то было выдумкой из книги фантастики, сегодня реальность. Однако стоит такое гастрономическое путешествие немалых денег.

Обо всех деталях и стоимости космического ужина рассказало издание Daily Mail, опубликовав не менее интересные снимки.

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Так, французская компания Zephalto, занимающаяся космическим туризмом, объявила, что в конце 2024 года отправит первых желающих поужинать на краю космоса в стратосферном ресторане Мишлен. Путешествие будет проходить на воздушном шаре Céleste в стратосферу.

 

Компания из Франции приглашает в ресторан на краю космоса.
Воздушный шар Zephalto в стратосфере. Фото: Zephalto

Для полета на воздушном шаре нет возрастных ограничений или специальной подготовки. Если человек может летать на самолете, он может путешествовать внутри капсулы Celeste. Компания Zephalto планирует выполнять 60 полетов в год.

Однако если вы раньше думали, что пообедать в ресторане, отмеченном звездой Мишлен дорого, то это капля в океане по сравнению с тем, сколько будет стоить этот ужин.

Стоимость билета составляет 120 тысяч евро, что примерно в 100 раз дороже ужина в самом дорогом ресторане, отмеченном звездой Мишлен на Земле.

 

Французская компания Zephalto предлагает роскошный ужин в ресторане Мишлен на краю космоса.
Воздушный шар Zephalto в стратосфере. Фото: Zephalto

Но наверняка путешествие того стоит, ведь кроме вкусных и изысканных блюд пассажиры за эти деньги получат увлекательный вид на Землю, Солнце и звезды, который раньше был доступен только для астронавтов.

Все это будет происходить на высоте 25 км над поверхностью нашей планеты. Эту высоту выбрали не случайно, ведь она позволяет насладиться фантастическими видами без опыта микрогравитации.

 

2024 французская компания доставит желающих на край космоса на борту воздушного шара с рестораном Мишлен
Капсула Celeste. Фото: Zephalto

Воздушный шар Zephalto вмещает шесть пассажиров и двух пилотов и стартует с французского космодрома.

Сам полет займет всего шесть часов. Капсула с рестораном, подвешенная к воздушному шару, наполненным гелием и водородом, будет подниматься в течение 1,5 часа до намеченной высоты. Затем пассажиры могут провести на краю космоса 3 часа, после чего еще 1,5 часа займет спуск назад.

 

Французская компания открывает стратосферический ресторан Мишлен — сколько стоит гастрономическое путешествие в космос
Интерьер внутри капсулы, окно с видом на Землю. Фото: Zephalto

На борту стратосферного ресторана пассажиры смогут насладиться кушаньями, которые приготовят известные французские шеф-повара, а также винами, отобранными известными сомелье. Капсула имеет большие панорамные окна, поэтому, как говорят в компании Zephalto, можно получить наилучшее сочетание как кулинарных, так и зрительных впечатлений.

 

Ресторан Мишлен на краю космоса на борту воздушного шара
Интерьер внутри капсулы, окно с видом на Землю. Фото: Zephalto

Пассажиры также смогут выбрать любимую музыку, сопровождающую путешествие, или смогут находиться в полной тишине.

Кроме того, корабль будет иметь Wi-Fi, так что вы можете опубликовать свои космические фотографии еще до возвращения на Землю!

Интерьер капсулы создан французским дизайнером Джозефом Дираном, надеющимся, что его минималистичный подход позволит пассажирам сосредоточить свое внимание на окнах, а не на ближайшем окружении.

 

Ранее мы писали, что астронавтка Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти показала, как пьет утренний кофе на МКС в условиях микрогравитации.

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