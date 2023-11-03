Компанія з Франції запрошує в ресторан на краю космосу — скільки коштує — фото

Розкішна повітряна куля для приватних польотів у стратосфері. Фото: Zephalto

Вечеря в Ейфелевій вежі, на круїзному лайнері посеред океану, на вершині гори чи приватному острові — все це звучить цікаво. Але далеко не так захопливо, як вечір у ресторані Мішлен на борту повітряної кулі на краю космосу! Те, що колись було вигадкою з книги фантастики, сьогодні — реальність. Проте коштує така гастрономічна подорож немалих грошей.

Про усі деталі та вартість космічної вечері розповіло видання Daily Mail, опублікувавши не менш цікаві знімки.

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Так, французька компанія Zephalto, яка займається космічним туризмом, оголосила, що наприкінці 2024 року відправить перших охочих повечеряти на краю космосу в стратосферному ресторані Мішлен. Подорож відбуватиметься на повітряній кулі Céleste у стратосферу.

Повітряна куля Zephalto у стратосфері. Фото: Zephalto

Для польоту на повітряній кулі немає жодних вікових обмежень чи спеціальної підготовки. Якщо людина може літати на літаку, вона може подорожувати всередині капсули Céleste. Компанія Zephalto планує виконувати 60 польотів на рік.

Проте, якщо ви раніше гадали, що пообідати в ресторані, відзначеному зіркою Мішлен дорого, то це крапля в океані порівняно з тим, скільки коштуватиме ця вечеря.

Вартість квитка становить 120 тисяч євро, що приблизно в 100 разів дорожче, ніж вечеря в найдорожчому ресторані, відзначеному зіркою Мішлен на Землі.

Повітряна куля Zephalto у стратосфері. Фото: Zephalto

Та напевно подорож того вартує, адже окрім смачних та вишуканих страв пасажири за ці гроші отримають захопливий краєвид на Землю, Сонце і зірки, який раніше був доступний лише для астронавтів.

Все це буде відбуватися на висоті 25 км над поверхнею нашої планети. Цю висоту вибрали не випадково, адже вона дозволяє насолодитися фантастичними видами без досвіду мікрогравітації.

Капсула Céleste. Фото: Zephalto

Повітряна куля Zephalto вміщає шість пасажирів і двох пілотів і стартує з французького космодрому.

Сам політ займе загалом шість годин. Капсула з рестораном, підвішена до повітряної кулі, наповненої гелієм і воднем, підійматиметься впродовж 1,5 години до наміченої висоти. Потім пасажири можуть провести на краю космосу 3 години, після цього ще 1,5 години займе спуск назад.

Інтер'єр всередині капсули, вікно з видом на Землю. Фото: Zephalto

На борту стратосферного ресторану пасажири зможуть насолодитися стравами, які приготують відомі французькі шеф-кухарі, а також винами, відібраними відомими сомельє. Капсула має великі панорамні вікна, а тому, як кажуть у компанії Zephalto, можна отримати найкраще поєднання як кулінарних, так і зорових вражень.

Інтер'єр всередині капсули, вікно з видом на Землю. Фото: Zephalto

Пасажири також зможуть обрати улюблену музику, що супроводжуватиме подорож, або ж зможуть перебувати в повній тиші.

Крім того, корабель матиме Wi-Fi, тож ви можете опублікувати свої космічні фотографії ще до повернення на Землю!

Інтер’єр капсули створений французьким дизайнером Джозефом Діраном, який сподівається, що його мінімалістичний підхід дозволить пасажирам зосередити свою увагу на вікнах, а не на найближчому оточенні.

Раніше ми писали про те, що астронавтка Європейського космічного агентства (ESA) Саманта Крістофоретті показала, як п'є ранкову каву на МКС в умовах мікрогравітації.