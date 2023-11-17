Ученые обнаружили пушистую планету с необычными дождями — фото и видео

Экзопланета Wasp-107b у своей звезды. Изображение: LUCA School of Arts, Belgium

Наша Вселенная чрезвычайно разнообразна и богата уникальными и неповторимыми мирами, которые человечество только начинает находить, исследовать и изучать. Вот недавно главному космическому путешественнику — телескопу NASA имени Джеймса Уэбба удалось обнаружить необычайно странную планету, получившую имя Wasp-107b.

Какие интересные процессы происходят на планете и почему там постоянно идет необычный дождь, рассказали ученые в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, сообщает New Scientist.

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Несмотря на то, что планета была открыта еще в 2017 году, изучить ее особый мир удалось только сейчас, анализируя данные с телескопа Джеймса Уэбба.

Эта экзопланета, расположенная на расстоянии 200 световых лет в созвездии Девы, имеет очень большие размеры, но при этом аномально легкая. Поэтому ученые ее называют "планетой из сахарной ваты" или "пушистой планетой".

Если сравнивать Wasp-107b с хорошо известными нам планетами, то по массе она похожа на Нептун, но ее размер почти достигает Юпитера.

Это свидетельствует об очень низкой плотности WASP-107b — всего 0,134 грамма на кубический сантиметр. Такой планету сделала близость к ее светилу — планета каждые шесть дней вращается вокруг звезды вдвое меньше Солнца, которая нагревает ее до 427°C.

WASP-107b рядом с ее звездой. Изображение: European MIRI EXO GTO team/ESA/NASA

Wasp-107b имеет удивительный и экзотический мир, где в природе вместо воды циркулируют силикаты, которые испаряются и выпадают из облаков в виде дождя из песка. Вот такой необычный песочный дождь постоянно идет на пушистой планете.

Как объясняют исследователи, в атмосфере планеты происходит нечто похожее на круговорот воды на Земле, но циклически перемещается песок из твердого в газообразное состояние.

Увеличенное с видео изображение WASP-107b.

Если вы думали, что это все, вы глубоко ошибаетесь. Дождь из песка покажется раем по сравнению с другими явлениями на экзопланете.

Так, на Wasp-107b дуют сильнейшие ветры, температура в нижних слоях атмосферы достигает +1000°C. Кстати, именно оттуда пары силикатов поднимаются, где охлаждаются и превращаются в микроскопические песчинки.

А еще, если бы мы могли побывать на этой планете и выжить, то почувствовали бы отчетливый запах диоксида серы, как от сгоревших спичек.

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