Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow Обнаружена удивительная "пушистая" планета с необычными дождями — фото и видео arrow

Обнаружена удивительная "пушистая" планета с необычными дождями — фото и видео

17 ноября 2023 08:16
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Ученые обнаружили пушистую планету с необычными дождями — фото и видео
Экзопланета Wasp-107b у своей звезды. Изображение: LUCA School of Arts, Belgium
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Наша Вселенная чрезвычайно разнообразна и богата уникальными и неповторимыми мирами, которые человечество только начинает находить, исследовать и изучать. Вот недавно главному космическому путешественнику — телескопу NASA имени Джеймса Уэбба удалось обнаружить необычайно странную планету, получившую имя Wasp-107b.

Какие интересные процессы происходят на планете и почему там постоянно идет необычный дождь, рассказали ученые в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, сообщает New Scientist.

Читайте также:

Что узнали планетологи о Wasp-107b

Несмотря на то, что планета была открыта еще в 2017 году, изучить ее особый мир удалось только сейчас, анализируя данные с телескопа Джеймса Уэбба.

Эта экзопланета, расположенная на расстоянии 200 световых лет в созвездии Девы, имеет очень большие размеры, но при этом аномально легкая. Поэтому ученые ее называют "планетой из сахарной ваты" или "пушистой планетой".

Если сравнивать Wasp-107b с хорошо известными нам планетами, то по массе она похожа на Нептун, но ее размер почти достигает Юпитера.

Это свидетельствует об очень низкой плотности WASP-107b — всего 0,134 грамма на кубический сантиметр. Такой планету сделала близость к ее светилу — планета каждые шесть дней вращается вокруг звезды вдвое меньше Солнца, которая нагревает ее до 427°C.

 

Ученые обнаружили пушистую планету с необычными дождями
WASP-107b рядом с ее звездой. Изображение: European MIRI EXO GTO team/ESA/NASA

Wasp-107b имеет удивительный и экзотический мир, где в природе вместо воды циркулируют силикаты, которые испаряются и выпадают из облаков в виде дождя из песка. Вот такой необычный песочный дождь постоянно идет на пушистой планете.

Как объясняют исследователи, в атмосфере планеты происходит нечто похожее на круговорот воды на Земле, но циклически перемещается песок из твердого в газообразное состояние.

 

Космический телескоп Джеймс Уэбб увидел песчаные дожди на рыхлом супернептуне.
Увеличенное с видео изображение WASP-107b.

Если вы думали, что это все, вы глубоко ошибаетесь. Дождь из песка покажется раем по сравнению с другими явлениями на экзопланете.

Так, на Wasp-107b дуют сильнейшие ветры, температура в нижних слоях атмосферы достигает +1000°C. Кстати, именно оттуда пары силикатов поднимаются, где охлаждаются и превращаются в микроскопические песчинки.

А еще, если бы мы могли побывать на этой планете и выжить, то почувствовали бы отчетливый запах диоксида серы, как от сгоревших спичек.

 

Ранее мы писали, что ученые обнаружили сразу восемь двойников Земли в нашей галактике и рассказали, возможно ли на них существование жизни.

Напомним мы сообщали, что ученые смогли объяснить таинственные сигналы, доносившиеся из раскаленной суперземли 55 Cancri e.

Также мы рассказывали о том, чем на самом деле является девятая планета в Солнечной системе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме