Ученые обнаружили пушистую планету с необычными дождями — фото и видео

Обнаружена удивительная "пушистая" планета с необычными дождями — фото и видео
Наша Вселенная чрезвычайно разнообразна и богата уникальными и неповторимыми мирами, которые человечество только начинает находить, исследовать и изучать. Вот недавно главному космическому путешественнику — телескопу NASA имени Джеймса Уэбба удалось обнаружить необычайно странную планету, получившую имя Wasp-107b.
Какие интересные процессы происходят на планете и почему там постоянно идет необычный дождь, рассказали ученые в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, сообщает New Scientist.
Что узнали планетологи о Wasp-107b
Несмотря на то, что планета была открыта еще в 2017 году, изучить ее особый мир удалось только сейчас, анализируя данные с телескопа Джеймса Уэбба.
Эта экзопланета, расположенная на расстоянии 200 световых лет в созвездии Девы, имеет очень большие размеры, но при этом аномально легкая. Поэтому ученые ее называют "планетой из сахарной ваты" или "пушистой планетой".
Если сравнивать Wasp-107b с хорошо известными нам планетами, то по массе она похожа на Нептун, но ее размер почти достигает Юпитера.
Это свидетельствует об очень низкой плотности WASP-107b — всего 0,134 грамма на кубический сантиметр. Такой планету сделала близость к ее светилу — планета каждые шесть дней вращается вокруг звезды вдвое меньше Солнца, которая нагревает ее до 427°C.
Wasp-107b имеет удивительный и экзотический мир, где в природе вместо воды циркулируют силикаты, которые испаряются и выпадают из облаков в виде дождя из песка. Вот такой необычный песочный дождь постоянно идет на пушистой планете.
Как объясняют исследователи, в атмосфере планеты происходит нечто похожее на круговорот воды на Земле, но циклически перемещается песок из твердого в газообразное состояние.
Если вы думали, что это все, вы глубоко ошибаетесь. Дождь из песка покажется раем по сравнению с другими явлениями на экзопланете.
Так, на Wasp-107b дуют сильнейшие ветры, температура в нижних слоях атмосферы достигает +1000°C. Кстати, именно оттуда пары силикатов поднимаются, где охлаждаются и превращаются в микроскопические песчинки.
А еще, если бы мы могли побывать на этой планете и выжить, то почувствовали бы отчетливый запах диоксида серы, как от сгоревших спичек.
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