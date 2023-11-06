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Вчені виявили одразу вісім двійників Землі у нашій галактиці — чи є там життя

6 листопада 2023 16:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Астрономи знайшли одразу вісім планет, схожих на Землю — чи існує там життя
Планети, схожі на Землю, які ховаються у нашій галактиці. Фото: NASA/ESA/G. Bacon (STScI)
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Наша галактика Чумацький Шлях має діаметр понад 100 тисяч світлових років і містить приблизно 400 млрд зірок, не кажучи вже про інші об'єкти. Поки що людство не вивчило навіть чверть своєї домівки. Та ми рухаємося у вірному напрямку. Так, тільки космічний телескоп TESS уже виявив у нашій галактиці кілька тисяч екзопланет різного типу, маси та розміру. А нещодавно за його допомогою вченим вдалося знайти вісім двійників планети Земля. 

Група астрономів проаналізувала дані телескопа і заявила, що усі вісім планет належать до класу суперземля, пише видання Universe Today.

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TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite — транзитний оглядовий супутник екзопланет) був спеціально створений для пошуку планет за межами Сонячної системи.

18 квітня 2018 року NASA запустило космічний телескоп. За цей час камери TESS оглянули понад 93% неба. Завдяки цьому апарату вдалося по-новому подивитись на широкий спектр космічних явищ, починаючи від наднових зірок і закінчуючи чорними дірами.

А головне — на сьогодні науковці з його допомогою змогли підтвердити існування 400 екзопланет, а ще 6 тис. об'єктів перебувають у статусі кандидатів на звання екзопланети.

 

У Чумацькому Шляху виявлено одразу вісім двійників Землі — чи є там життя
Екзопланети у галактиці Чумацький Шлях. Фото: depositphotos.com

Вісім двійників Землі у нашій галактиці — є вода, та чи існує життя?

Серед вищезгаданого довжелезного списку екзопланет та інших об'єктів дослідникам вдалося виокремити 8 планет, схожих на Землю за розміром. 

Вже підтверджено, що всі вони належать до класу суперземля — клас планет, маса яких перевищує масу Землі, але значно менша за масу газових гігантів, до прикладу, таких як Нептун. 

Вчені вже розрахували точний розмір та масу двійників Землі. Крім того, усім цим планетам вже присвоїли назви: 

  1. TOI-238b — маса планети в 3,6 разів більша за масу Землі, діаметр — більший у 1,6 разів.
  2. TOI-771b — маса планети у 2,8 разів більша за земну, а за розміром вона 1,4 разів більша за нашу планету.
  3. TOI-871b — є у 3,8 разів більшою за масою і в 1,6 разів за розміром.
  4. TOI-1467b — маса більша у 4,4 разів, розміри — 1,8 разів. 
  5. ТОI-2068b — точно такі ж характеристики, як і у попередника: маса більша у 4,4 разів, розміри — 1,8 разів. 
  6. TOI-1739b — в 4 рази більша за нашу планету за масою і в 1,7 разів більша за розміром.
  7. ТОI-4559b — більша за Землю за масою і діаметром у 2,7 і 1,4 разів відповідно.
  8. ТОI-5799b — маса більша за земну в 3,7 разів, а діаметр — в 1,6 разів.

Вчені створили моделі атмосфер цих восьми суперземель, на основі наявних даних і результати інтригують.

Дослідники стверджують, що їх дані показують ознаки присутності на планетах:

  • вуглекислого газу;
  • води;
  • метану. 

Як відомо, вода — джерело утворення органічного життя. А метан може бути ознакою існування живих організмів, хоча це не завжди так.

Астрономи сподіваються використати прилади космічного телескопа James Webb для того, щоб провести ретельне дослідження атмосфер знайдених планет.

Також астрономи вважають, що за допомогою цих суперземель можна пояснити брак планет певного розміру. Наразі вчені виявили дуже мало екзопланет, які мали б від 1,5 до 2 діаметрів Землі. Можливо це пов'язано з тим, що ці планети втрачають свою масу під дією сильного випромінювання своїх зірок, яке руйнує атмосферу.

Раніше ми розповідали, що вчені змогли пояснити таємничі сигнали, які доносилися з розпеченої суперземлі 55 Cancri e.

Нагадаємо, ми писали, астрономи показали космічний об'єкт, який наповнений вулканами, що постійно вивергаються.

Також ми повідомляли, що вчені ошелешили заявою — Дев'ята планета Сонячної системи насправді є чимось зовсім іншим.

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