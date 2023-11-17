Вчені виявили пухнасту планету з незвичайними дощами — фото та відео

Екзопланета Wasp-107b біля своєї зірки. Зображення: LUCA School of Arts, Belgium

Наш Всесвіт надзвичайно різноманітний та багатий на унікальні та неповторні світи, які людство тільки починає знаходити, досліджувати та вивчати. От нещодавно головному космічному мандрівнику — телескопу NASA імені Джеймса Вебба вдалося виявити надзвичайно дивну планету, що отримала ім'я Wasp-107b.

Які цікаві процеси відбуваються на планеті та чому там постійно іде незвичайний дощ, розповіли науковці у новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, повідомляє New Scientist.

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Попри те, що планета була відкрита ще 2017 року, вивчити її особливий світ вдалося лише зараз, аналізуючи дані з телескопа Джеймса Вебба.

Ця екзопланета, розташована на відстані 200 світлових років у сузір'ї Діви, має надзвичайно великі розміри, але при цьому аномальна легка. Через це вчені її називають "планетою з цукрової вати" або "пухнастою планетою".

Якщо порівнювати Wasp-107b з добре відомими нам планетами, то за масою вона схожа на Нептун, але її розмір майже досягає Юпітера.

Це свідчить про надзвичайно низьку густину WASP-107b — всього 0,134 грама на кубічний сантиметр. Такою планету зробила близькість до її світила — планета кожні шість днів обертається навколо вдвічі меншої за Сонце зорі, яка нагріває її до 427°C.

WASP-107b поруч з її зорею. Зображення: European MIRI EXO GTO team/ESA/NASA

Wasp-107b має дивний та екзотичний світ, де у природі замість води циркулюють силікати, які випаровуються та зрештою випадають з хмар у вигляді дощу із піску. Ось такий незвичний піщаний дощ постійно йде на пухнастій планеті.

Як пояснюють дослідники, в атмосфері планети відбувається щось схоже на колообіг води на Землі, але натомість циклічно переміщується пісок із твердого в газоподібний стан.

Збільшене з відео зображення WASP-107b.​​​​

Якщо ви думали, що це все, то глибоко помиляєтесь. Дощ з піску здасться раєм, у порівнянні з іншими явищами на екзопланеті.

Так, на Wasp-107b дмуть надзвичайно сильні вітри, температура у нижніх шарах атмосфери сягає +1000°C. До речі саме звідти пари силікатів підіймаються вгору, де охолоджуються і перетворюються на мікроскопічні піщинки.

А ще, якби ми могли побувати на цій планеті та вижити, то відчули б виразний запах діоксиду сірки, як від сірників, що згоріли.

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