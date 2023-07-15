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За кілька тижнів на Землю впаде супутник

15 липня 2023 18:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
За кілька тижнів на Землю впаде супутник
Супутник у просторі. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Повідомлення від Європейського космічного агентства вказують на те, що найближчими тижнями на Землю впаде виведений з експлуатації супутник. Він має габарити, які можна порівняти з розміром малолітражного автомобіля.

Про це повідомляє ЄКА.

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У повідомленні йдеться, що у супутника Aeolus закінчується паливо. На цей час цей 1,3-тонний космічний апарат знижується зі швидкістю приблизно 1 км на добу.

Упродовж п'яти років супутник проводив час у космосі на орбіті навколо Землі на висоті 320 км. Aeolus був запущений з метою моніторингу вітрових патернів в атмосфері, щоб допомогти покращити прогнози погоди. Він оснащений лазером, розробка якого зайняла 20 років і здатний передавати дані практично в реальному часі, які виявилися настільки ефективними, що з 2020 року вони використовуються провідними метеорологічними центрами для складання прогнозів.

За даними ЕКА, вплив гравітації, взаємодія із земною атмосферою та сонячна активність призводять до поступового спуску супутника. Як тільки він досягне висоти 280 км, у Німеччині, у центрі управління польотами, будуть проведені маневри для переходу на орбіту заввишки 150 км, після чого супутник буде направлений до океану.

Водночас, ЕКА наголошує, що визначити точний час входу Aeolus в атмосферу є неможливим.

Нагадаємо, що вчені зробили відкриття, що перевернуло вгору ногами уявлення про вік поверхні Місяця. Дослідники з'ясували, що кратерний ландшафт супутника Землі сформувався набагато раніше, ніж передбачалося раніше.

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