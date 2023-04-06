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Загадочный радиосигнал из космоса: ученые рассказали о новом открытии

6 апреля 2023 08:58
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Что является причиной сигнала?
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Ученые зафиксировали загадочный радиосигнал из космоса, который периодически повторяется. Им удалось проследить его и установить источник.

Об этом сообщает Science Alert.

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Загадочный сигнал

Известно, что повторяющийся сигнал поступает от скалистой экзопланеты размером с Землю, которая, кажется, имеет один из решающих факторов, что делает мир пригодным для жизни — магнитное поле.

Планета известна как YZ Ceti b и вращается вокруг маленького красного карлика, расположенного примерно в 12 световых годах от Земли.

Вряд ли YZ Ceti b изобилует жизнью, которой мы его знаем, даже если она имеет магнитное поле. Скалистая экзопланета расположена так близко к красному карлику, что ее оборот составляет всего два дня.

Источник сигнала

Текущая гипотеза заключается в том, что мощные радиоволны генерируются, когда магнитное поле планеты проникает через извергаемую ее звездой плазму.

"Если у планеты есть магнитное поле, и оно проходит через достаточное количество звездного вещества, это заставит звезду излучать яркие радиоволны", — говорят ученые.

Основываясь на силе радиоволн, команда исследователей смогла показать, что их можно объяснить наличием планеты магнитного поля. Если это подтвердится, это будет первая скалистая экзопланета размером с Землей, имеющая магнитное поле.

Напомним, недавно астрономы нашли инопланетный мир, в котором есть два солнца и активная песчаная буря. Ученые нашли этот мир на расстоянии от Земли, которая составляет всего 70 мировых лет, и заметили, что в нем находятся клубящиеся облака.

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