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Загадковий радіосигнал з космосу: вчені розповіли про нове відкриття

6 квітня 2023 08:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Що є причиною сигналу?
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Вчені зафіксували загадковий радіосигнал з космосу, який періодично повторювався. Їм вдалося простежити його і встановити джерело.

Про це повідомляє Science Alert.

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Загадковий сигнал

Відомо, що повторюваний сигнал надходить від скелястої екзопланети розміром із Землю, яка, здається, має один із вирішальних факторів, що робить світ придатним для життя — магнітне поле.

Планета відома як YZ Ceti b і обертається навколо маленького червоного карлика, розташованого приблизно за 12 світлових років від Землі.

Навряд чи YZ Ceti b рясніє життям, яким ми його знаємо, навіть якщо вона має магнітне поле. Скеляста екзопланета розташована так близько до червоного карлика, що її оборот становить лише два дні.

Джерело сигналу

 Поточна гіпотеза полягає в тому, що потужні радіохвилі генеруються, коли магнітне поле планети проникає крізь плазму, що вивергається її зіркою.

"Якщо у планети є магнітне поле, і воно проходить через достатню кількість зоряної речовини, це змусить зірку випромінювати яскраві радіохвилі", — кажуть вчені.

Ґрунтуючись на силі радіохвиль, команда дослідників змогла показати, що їх можна пояснити наявністю у планети магнітного поля. Якщо це підтвердиться, це буде перша скеляста екзопланета розміром із Землю, яка має магнітне поле.

Нагадаємо, нещодавно астрономи знайшли інопланетний світ, у якому є два сонця та активна піщана буря. Вчені знайшли цей світ на відстані від Землі, яка становить всього 70 світових років, та помітили, що у ньому знаходяться силікатні хмари, що клубляться.

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