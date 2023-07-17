Земля повысила вибрации: как это повлияет на людей

Планета Земля. Фото: росСМИ

Ожидается, что 17 июля 2023 года произойдет заметное усиление вибраций Земли. Частота колебаний за три года увеличилась с 7,83 Гц до 190 Гц и это может повлиять на человечество.

Об этом сообщает ТСН.

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Частота Шумана — что это такое

Усиление вибрационной частоты известно как частота Шумана. Шумановский резонанс создается низкочастотными волнами, которые окружают Землю и имеют частоту 7,83 Гц. Они генерируются за счет молний, которые непрерывно ударяют из космоса в ионосферу. Данный процесс был впервые обнаружен в 1958 году немецким физиком Винфридом Отто Шуманом.

Как увеличение частоты вибрации повлияет на людей

В ходе исследований ученые выявили различные типы низкочастотных волн, которые возникают при работе человеческого мозга: альфа-, бета-, тета- и дельта-волны. Они обнаружили, что альфа- и тета-волны могут синхронизироваться с частотой Шумана, т.е. с вибрациями Земли. В таком состоянии у человека возникают уникальные способности, включая возможность самостоятельного излечения от различных заболеваний через уничтожение больных клеток и создание новых.

Профессор психологии из Канады Майкл Персинджер утверждает, что невозможно уйти от воздействия вибраций Земли, если не укрыться в стальном подземном убежище. Это подтверждает глубокую связь человека с Землей, и возрастание земных вибраций прямо отражается на его физиологическом и психическом состоянии. Предполагается, что при взаимодействии с данными частотами, человеческий организм способен на самовосстановление, а согласованность с природной средой способствует профилактике тяжелых заболеваний.

Напомним, что сообщения от Европейского космического агентства указывают на то, что в ближайшие недели на Землю упадет выведенный из эксплуатации спутник. Он имеет габариты, сравнимые с размером малолитражного автомобиля.