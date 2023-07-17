Земля підвищила вібрації: як це вплине на людей

Планета Земля. Фото: росЗМІ

Очікується, що 17 липня 2023 відбудеться помітне посилення вібрацій Землі. Частота коливань за три роки збільшилася з 7,83 Гц до 190 Гц, і це може вплинути на людство.

Про це повідомляє ТСН.

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Частота Шумана — що це таке

Посилення вібраційної частоти відоме як частота Шумана. Шуманівський резонанс створюється низькочастотними хвилями, що оточують Землю та мають частоту 7,83 Гц. Вони генеруються внаслідок блискавок, які безперервно вдаряють із космосу в іоносферу. Цей процес було вперше виявлено 1958 року німецьким фізиком Вінфрідом Отто Шуманом.

Як збільшення частоти вібрації вплине на людей

У ході досліджень вчені виявили різні типи низькочастотних хвиль, які виникають під час роботи людського мозку: альфа-, бета-, тета- та дельта-хвилі. Вони виявили, що альфа-і тета-хвилі можуть синхронізуватися із частотою Шумана, тобто. з вібраціями Землі. У такому стані у людини виникають унікальні здібності, включаючи можливість самостійного лікування різних захворювань через знищення хворих клітин і створення нових.

Професор психології з Канади Майкл Персінджер стверджує, що неможливо уникнути впливу вібрацій Землі, якщо не сховатися в сталевому підземному притулку. Це підтверджує глибокий зв'язок людини із Землею, і зростання земних вібрацій прямо відбивається на його фізіологічному та психічному стані. Передбачається, що при взаємодії з даними частотами, людський організм здатний на самовідновлення, а узгодженість із природним середовищем сприяє профілактиці важких захворювань.

Нагадаємо, що повідомлення від Європейського космічного агентства вказують на те, що найближчими тижнями на Землю впаде виведений з експлуатації супутник. Він має габарити, які можна порівняти з розміром малолітражного автомобіля.