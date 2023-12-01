Землю накроют сразу три магнитных бури — чем это грозит

Магнитные бури. Фото: gppgle.com

Сразу три магнитных бури ударят по планете Земля сегодня, 1 декабря. В некоторых частях мира возможны проблемы с радио, Интернетом и GPS.

Об этом сообщает Independent.

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Исследователи отмечают возможные проблемы со связью, в частности отключение радио и Интернета и GPS, вследствие магнитных бурь.

Также последствием станет солнечный шторм, который приведет к распространению полярного сияния, которое будет заметно не только на полярных полюсах, но и в средних широтах.

"По прогнозам, шторм охватит Землю до полудня 1 декабря. Ожидайте, что полярные сияния достигнут глубоко средних широт. Вероятны проблемы с приемом любительской радиосвязи и GPS, особенно на ночной стороне Земли", — указали в издании.

Мощные нарушения магнитного поля

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США и другие метеорологи предполагают, что три солнечных бури направляются в к Земли. Отмечается, что эти бури, вероятно, сольются, что приведет к более сильным нарушениям магнитного поля.

"Две солнечные вспышки уже направляются к нашей планете, однако третья более быстрая и мощная, поэтому она сольется с предыдущими. Это приведет к магнитной буре уровня G3 на нашей планете", — добавили в издании.

Напомним, слабая магнитная буря накрыла Землю 29 ноября, К-индекс достиг отметки 5. Буря затянется до 1 декабря. В свою очередь к началу первого месяца зимы геомагнитные возмущения усилятся, К-индекс достигнет 6.

Следующий солнечный шторм начнется 4 декабря и затянется вплоть до 7 декабря. После ненадолго Солнце даст нашей планете передышку и уже 12 декабря стоит ожидать магнитной бури средней мощности.