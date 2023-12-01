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Землю накриють одразу три магнітні бурі — чим це загрожує

1 грудня 2023 15:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Землю накриють одразу три магнітні бурі — чим це загрожує
Магнітні бурі. Фото: gppgle.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Відразу три магнітні бурі вдарять по планеті Земля сьогодні, 1 грудня. В деяких частинах світу можливі проблеми з радіо, Інтернетом і GPS.

Про це повідомляє Іndependent.

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Дослідники зазначають про ймовірні проблеми зі зв'язком, зокрема відключення радіо та Інтернету і GPS, внаслідок магнітних бур.

Також наслідком стане сонячний шторм, який призведе до поширення полярного сяйва,  яке буде помітним не лише на полярних полюсах, але й у середніх широтах.

"За прогнозами, шторм охопить Землю до полудня 1 грудня. Очікуйте, що полярні сяйва досягнуть глибоко середніх широт. Ймовірні проблеми з прийманням аматорського радіозв'язку і GPS, особливо на нічній стороні Землі", — вказали у виданні.

Потужні порушення магнітного поля

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США та інші метеорологи передбачають, що три сонячні бурі прямують у напрямку Землі. Зазначається, що ці бурі ймовірно, зіллються, що призведе до сильніших порушень магнітного поля.

"Два сонячні спалахи вже прямують до нашої планети, проте третя швидша і потужніша, тому вона зіллється з попередніми. Це спричинить магнітну бурю рівня G3 на нашій планеті", — додали у виданні.

Нагадаємо, слабка магнітна буря накрила Землю 29 листопада, К-індекс досяг відмітки 5. Буря затягнеться до 1 грудня. Своєю чергою на початок першого місяця зими геомагнітні збурення посиляться, К-індекс досягне 6.

Додамо, наступний сонячний шторм розпочнеться 4 грудня і затягнеться аж до 7 грудня. Після ненадовго Сонце дасть нашій планеті перепочинок та вже 12 грудня варто очікувати на магнітну бурю середньої потужності. 

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