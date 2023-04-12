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Жизнь не на Земле: в космосе могут существовать удивительные формы жизни

12 апреля 2023 04:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Жизнь не на Земле: в космосе могут существовать удивительные формы жизни
Космонавт на Луне. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По данным нового исследования, некоторые странные формы жизни могут "спрятаться" в космических областях, соответствующих самому легкому доступу к вычислениям. Некоторые космические формы жизни могут и не иметь ничего общего с земными признаками живого.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Не обязательно земные условия жизни

В новом исследовании отмечается, что ученым нужно применять подход, основанный не на потенциале жизни, а на потенциале вычислений, берущих за основу информацию, которая в свою очередь хранится в ДНК.

Ученые рассматривали различные сценарии жизни в вычислительных системах, включая формы жизни, использующие альтернативную химию, как, например, метан вместо углерода. Кроме этого также отмечают необработанную форму энергии, как солнечный свет или гидротермальные источники. Также отмечается, что для вычислений требуется субстрат — нечто, в чем могут производиться вычисления.

Существует ли жизнь в космосе

Исследование показывает, что вычислительные зоны могут обеспечивать условия для существования странным формам жизни, то есть определенные области могут обладать свойствами, способствующими появлению живого.

Хотя это исследование не дает непосредственных доказательств существования жизни в космосе, оно дает дополнительные сведения о том, как такая жизнь может существовать и что можно ожидать от зоны вычислительной деятельности. Кроме того, ученые отмечают, что в этом плане традиционный взгляд на земные условия живого следует рассматривать как составляющую гораздо большей концепции вычислительных зон.

Есть ли в космосе жизнь. Кадр из фильма "Живое" (2017)

Напомним, что астрономы назвали астероид 2023 года FW13 временным спутником Земли. Он двигается по подобной орбите с нашей планетой.

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