Життя не на Землі: в космосі можуть існувати дивні форми життя

Космонавт на Місяці. Фото: google.com

За даними нового дослідження, деякі дивні форми життя можуть "ховатися" у космічних областях, що відповідають найлегшому доступу до обчислень. Певні космічні форми життя можуть і не мати нічого спільного із земними ознаками живого.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Не обов'язково земні умови життя

У новому дослідженні зазначається, що науковцям потрібно застосовувати підхід, заснований не на потенціалі життя, а на потенціалі обчислень, що беруть за основу інформацію, яка своєю чергою зберігається в ДНК.

Науковці розглядали різні сценарії життя в обчислювальних системах, включаючи форми життя, які використовують альтернативну хімію, як, наприклад, метан, замість вуглецю. Крім цього також наголошують на необробленій формі енергії, як сонячне світло чи гідротермальні джерела. Також зазначається, що для обчислень потрібен субстрат — щось, у чому можуть відбуватися обчислення.

Чи існує життя в космосі

Дослідження показує, що обчислювальні зони можуть забезпечувати умови для існування дивним формам життя, тобто певні області можуть мати властивості, які сприяють появі живого.

Хоча це дослідження не надає безпосередніх доказів існування життя в космосі, воно дає додаткові відомості про те, як таке життя може існувати, та що можна очікувати від зони обчислювальної діяльності. Крім того, вчені наголошують, що в цьому плані традиційний погляд на земні умови живого слід розглядати як складову набагато більшої концепції обчислювальних зон.

Чи є в космосі життя. Кадр із фільму "Живе" (2017)

Нагадаємо, що астрономи назвали астероїд 2023 FW13 тимчасовим супутником Землі. Він рухається за подібною орбітою з нашою планетою.