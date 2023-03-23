Как использовать ChatGPT в Telegram — простая инструкция

Использовать функции чата можно и в мессенджере

С момента выхода искусственного интеллекта ChatGPT активные обсуждения не утихают. Разработчики OpenAI продолжают развивать чатботы. А недавно официально открыли его для доступа к другим программам. С помощью выпущенного ими интерфейса (API) энтузиасты и профессиональные разработчики могут теперь установить связь со своими программами и использовать в них возможности нейросети.

ChatGPT для удобства можно использовать и в популярном мессенджере Telegram. Разбираемся как это сделать.

Зачем боты в Telegram на основе ChatGPT

Использование ChatGPT через Telegram может быть полезным по нескольким причинам:

Удобство взаимодействия: Telegram является одним из самых популярных мессенджеров в мире, и многие уже используют его для общения с друзьями и коллегами. Использование ChatGPT через Telegram позволяет удобно взаимодействовать с интеллектуальной системой искусственного интеллекта, не выходя из мессенджера. Telegram поддерживает множество полезных функций, которые могут быть использованы вместе с ChatGPT. К примеру, вы можете создавать групповые чаты, чтобы общаться со своими друзьями или коллегами, использовать ботов-помощников для поддержки вашего бизнеса или рассказы о последних новостях. Использование Telegram позволяет обращаться к ChatGPT с любого устройства, поддерживающего мобильные приложения или вебклиенты. Конфиденциальность: мессенджер имеет мощные инструменты защиты приватности, такие как зашифрованный обмен сообщениями, возможность удаления сообщений и сессий, Telegram-боты, которые не хранят информацию о пользователях. Быстрый доступ к информации: ChatGPT может предоставить полезную информацию из разных областей.

Telegram-боты на основе ChatGPT — ограничения.

Поскольку доступ к системе не свободен, разработчики сторонних программ должны платить за обработку запросов нейросетью.

Поэтому в большинстве Telegram-ботов придется оформлять подписку или докупать токены после того, как закончится бесплатное количество предоставленных для работы данных.

В некоторых ботах лимит обновляется ежедневно, раз в неделю или месяц, поэтому можно обойтись без оплаты, но вы сможете задавать только по 15–20 вопросов. Количество зависит от объема вводимого текста и сложности обработки.

К примеру, бесплатные токены заканчиваются быстрее в режиме осмысленного диалога с сохранением в памяти работа предварительных ответов.

Какие боты в Telegram на основе ChatGPT можно попробовать

Пока нет официального бота в Telegram на основе ChatGPT. Однако если вы хотите попробовать взаимодействовать с GPT через мессенджер, можно попробовать следующие варианты:

@chatgpt_tgm_bot — 4000 бесплатных токенов (4000 - букв, кириллица) в день;

@gpt3_unlim_chatbot — 20 тыс. бесплатных токенов;

@GPT_chat_chatgpt_bot — 20 тыс. бесплатных токенов;

@Ukraine_ChatGPT_bot

@chatsgpts_bot — 50 тыс. бесплатных токенов.

Сама нейросеть предлагает воспользоваться в мессенджере BotFather, чтобы создать свой собственный бот.

Как использовать ChatGPT в Telegram

Чтобы использовать ChatGPT в телеграмме, необходимо найти и установить бота. Вот как это сделать:

зайдите в Telegram и найдите бота @BotFather;

нажмите кнопку "Start" и напишите команду /newbot;

следуйте инструкциям @BotFather и укажите имя своего бота;

Получите токен для своего бота от @BotFather. Он потребуется для дальнейшего использования бота.

Принцип работы с ChatGPT через Telegram-ботов не отличается от того, как это происходит на официальном сайте OpenAI. Вы вводите запрос в поле сообщения и отправляете виртуальному собеседнику, он отвечает сразу или после небольшой задержки. Время ожидания зависит от загрузки серверов, а также сложности и длины вопроса.

Ранее мы рассказывали, что умеет новая версия нейросети GPT-4, чем она лучше предыдущей, для кого она доступна и как ее протестировать.

Напомним, мы писали, что во вторник, 20 марта, Google начал публичный выпуск своего чата с искусственным интеллектом под названием Bard. Компания ищет пользователей и отзывы, чтобы завоевать позиции на Microsoft Corp в стремительной гонке технологий искусственного интеллекта.