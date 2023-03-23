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Общаться с ChatGPT можно в Telegram: как это сделать

23 марта 2023 18:20
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Как использовать ChatGPT в Telegram — простая инструкция
Использовать функции чата можно и в мессенджере
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

С момента выхода искусственного интеллекта ChatGPT активные обсуждения не утихают. Разработчики OpenAI продолжают развивать чатботы. А недавно официально открыли его для доступа к другим программам. С помощью выпущенного ими интерфейса (API) энтузиасты и профессиональные разработчики могут теперь установить связь со своими программами и использовать в них возможности нейросети.

ChatGPT для удобства можно использовать и в популярном мессенджере Telegram. Разбираемся как это сделать.

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Зачем боты в Telegram на основе ChatGPT

Использование ChatGPT через Telegram может быть полезным по нескольким причинам:

  1. Удобство взаимодействия: Telegram является одним из самых популярных мессенджеров в мире, и многие уже используют его для общения с друзьями и коллегами. Использование ChatGPT через Telegram позволяет удобно взаимодействовать с интеллектуальной системой искусственного интеллекта, не выходя из мессенджера.

  2. Telegram поддерживает множество полезных функций, которые могут быть использованы вместе с ChatGPT. К примеру, вы можете создавать групповые чаты, чтобы общаться со своими друзьями или коллегами, использовать ботов-помощников для поддержки вашего бизнеса или рассказы о последних новостях.

  3. Использование Telegram позволяет обращаться к ChatGPT с любого устройства, поддерживающего мобильные приложения или вебклиенты.

  4. Конфиденциальность: мессенджер имеет мощные инструменты защиты приватности, такие как зашифрованный обмен сообщениями, возможность удаления сообщений и сессий, Telegram-боты, которые не хранят информацию о пользователях.

  5. Быстрый доступ к информации: ChatGPT может предоставить полезную информацию из разных областей.

Для чего боты в Telegram на основе ChatGPT

Telegram-боты на основе ChatGPT — ограничения.

Поскольку доступ к системе не свободен, разработчики сторонних программ должны платить за обработку запросов нейросетью.

Поэтому в большинстве Telegram-ботов придется оформлять подписку или докупать токены после того, как закончится бесплатное количество предоставленных для работы данных.

В некоторых ботах лимит обновляется ежедневно, раз в неделю или месяц, поэтому можно обойтись без оплаты, но вы сможете задавать только по 15–20 вопросов. Количество зависит от объема вводимого текста и сложности обработки.

К примеру, бесплатные токены заканчиваются быстрее в режиме осмысленного диалога с сохранением в памяти работа предварительных ответов.

Telegram-боты на основе ChatGPT — какие есть ограничения

Какие боты в Telegram на основе ChatGPT можно попробовать

Пока нет официального бота в Telegram на основе ChatGPT. Однако если вы хотите попробовать взаимодействовать с GPT через мессенджер, можно попробовать следующие варианты:

  • @chatgpt_tgm_bot — 4000 бесплатных токенов (4000 - букв, кириллица) в день;
  • @gpt3_unlim_chatbot — 20 тыс. бесплатных токенов;
  • @GPT_chat_chatgpt_bot — 20 тыс. бесплатных токенов;
  • @Ukraine_ChatGPT_bot
  • @chatsgpts_bot — 50 тыс. бесплатных токенов.

Сама нейросеть предлагает воспользоваться в мессенджере BotFather, чтобы создать свой собственный бот.

Какие боты у Telegram на основе ChatGPT можно попробовать

Как использовать ChatGPT в Telegram

Чтобы использовать ChatGPT в телеграмме, необходимо найти и установить бота. Вот как это сделать:

  • зайдите в Telegram и найдите бота @BotFather;
  • нажмите кнопку "Start" и напишите команду /newbot;
  • следуйте инструкциям @BotFather и укажите имя своего бота;
  • Получите токен для своего бота от @BotFather. Он потребуется для дальнейшего использования бота.

Принцип работы с ChatGPT через Telegram-ботов не отличается от того, как это происходит на официальном сайте OpenAI. Вы вводите запрос в поле сообщения и отправляете виртуальному собеседнику, он отвечает сразу или после небольшой задержки. Время ожидания зависит от загрузки серверов, а также сложности и длины вопроса.

Как использовать ChatGPT в Telegram

Ранее мы рассказывали, что умеет новая версия нейросети GPT-4, чем она лучше предыдущей, для кого она доступна и как ее протестировать.

Напомним, мы писали, что во вторник, 20 марта, Google начал публичный выпуск своего чата с искусственным интеллектом под названием Bard. Компания ищет пользователей и отзывы, чтобы завоевать позиции на Microsoft Corp в стремительной гонке технологий искусственного интеллекта.

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